Beşiktaş Göztepe maçı sonrası Önder Karaveli: Neredeyse ağlayacaktım

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta kapanış maçında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti. M��cadelede 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, maçtan ise 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Bu sevgi, beni neredeyse ağlatacaktı. Hatta birkaç damla gözyaşı geldi." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Çok iyi hissediyorum, çok mutlu hissediyorum. Bu sevgi, beni neredeyse ağlatacaktı. Hatta birkaç damla gözyaşı geldi.

Çok çalıştığımız durumlar olmasına rağmen yine geride başladık. Yalnız, Beşiktaş'a ait vazgeçmeyen karakterini yeniden yakalamaya başladık. Ersin bizi oyunda tuttu.

Zor bir gün oldu. Göztepe'nin sıralamadaki yeriyle oynadığı oyunun paralel olmadığını düşünüyorduk. Beklediğimiz de oldu. Bizi hataya zorladılar. Ben 3 maçtır takımla beraberim, 3 maçtır da ilk golü biz yiyoruz.

Bugün için gözden geçirmemiz gereken şeyler var. Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarındaki toplam pozisyon kadar bir maçta pozisyon verdik bugün. Bunun üzerine çok çalışmamız gerekiyor. Bugünden gözden geçireceğimiz konuların başında.

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