BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör adayları 2’ye indi! Ya Şenol Güneş ya da Bruno Pinheiro

DERBİ SONRASI YÜZ YÜZE

Önceki gün Trabzon'dan İstanbul'a gelen ve havalimanında "Beşiktaş'tan beri arayan olmadı" diyen Şenol Güneş için, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı "Şenol Güneş ismi de toplantımızda geçti" diyerek bir teklif olacağının sinyalini vermişti. Daha önce Beşiktaş'ı şampiyon yapan Güneş ile F.Bahçe derbisi sonrasında yüz yüze bir görüşme yapılması ve bu görüşmenin ardından maddi konularda anlaşma sağlaması durumunda önümüzdeki hafta içerisinde resmi imzaların atılmasına kesin gözüyle bakıyor.

