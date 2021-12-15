BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör adayları 2'ye indi! Ya Şenol Güneş ya da Bruno Pinheiro
Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5 maçta kazanamayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Borussia Dortmund'a kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar gündemine aldığı teknik direktörler sayısını 2'ye indirdi. Listenin başına Şenol Güneş yazılırken, yabancı hocada ise Bruno Pinheiro ilk sıraya yazıldı. Son kararı ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi verecek. İşte son gelişmeler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör adayları arasındaki "1 numara olabilme" yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok isimle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, öncelikli olarak masaya yatırılan ve temasa geçilen hoca adayları arasında ilk sıranın kimlere verileceğini belirledi. Fotomaç'ın haberine göre yerlilerde Şenol Güneş, yabancılarda ise Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın hoca adayları arasında birinci sırayı paylaşan isimler oldu. Şimdi gözler hafta boyunca yapılacak olan ikili görüşmelerin ardından verilecek karara çevrilmiş durumda.
DERBİ SONRASI YÜZ YÜZE
Önceki gün Trabzon'dan İstanbul'a gelen ve havalimanında "Beşiktaş'tan beri arayan olmadı" diyen Şenol Güneş için, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı "Şenol Güneş ismi de toplantımızda geçti" diyerek bir teklif olacağının sinyalini vermişti. Daha önce Beşiktaş'ı şampiyon yapan Güneş ile F.Bahçe derbisi sonrasında yüz yüze bir görüşme yapılması ve bu görüşmenin ardından maddi konularda anlaşma sağlaması durumunda önümüzdeki hafta içerisinde resmi imzaların atılmasına kesin gözüyle bakıyor.
ESTORIL'İ BIRAKABİLİR
Şenol Güneş ile yapılacak görüşme ile eş zamanlı olarak Pinheiro'yla da farklı bir ekibin temasa geçerek bir araya geleceği öğrenildi. Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'in teknik direktörü Pinheiro'nun yabancı adaylar arasında açık ara önde olduğu belirtilirken, Pinheiro'nun mevcut takımı Estoril ile olan sözleşmesini feshetmesi beklenirken ardından Beşiktaş'a imza atacağı iddia edildi. Beşiktaş yönetimi Güneş ve Pinheiro'yla bire bir yapılacak görüşmelerin ardından nihai kararını taraftarlarla paylaşacak.
SLAVEN BILIC'TEN VAZGEÇİLMEDİ
Yönetim, Bilic'le de temaslarını sürdürüyor. Şu anda BJ Guoan'ın teknik direktörlüğünü yapan ve 1 senelik daha sözleşmesi olan 53 yaşındaki Hırvat hoca, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a gelmek istediğini iletti. Bu arada Hernan Crespo ve Eduardo Berizzo, Beşiktaş'a gelmeye hazır. Arjantinlilerin, Avrupa'da başarılı olmaları dikkat çekerken; Jesse Marsch, Diego Martinez ve Di Francesco ile de görüşmeler yapılacak.
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