15 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör adayları 2'ye indi! Ya Şenol Güneş ya da Bruno Pinheiro

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 5 maçta kazanamayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Borussia Dortmund'a kaybetmesi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılar gündemine aldığı teknik direktörler sayısını 2'ye indirdi. Listenin başına Şenol Güneş yazılırken, yabancı hocada ise Bruno Pinheiro ilk sıraya yazıldı. Son kararı ise Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi verecek. İşte son gelişmeler... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör adayları 2’ye indi! Ya Şenol Güneş ya da Bruno Pinheiro
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.12.2021

Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör adayları arasındaki "1 numara olabilme" yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve yabancı birçok isimle temasa geçen Beşiktaş yönetimi, öncelikli olarak masaya yatırılan ve temasa geçilen hoca adayları arasında ilk sıranın kimlere verileceğini belirledi. Fotomaç'ın haberine göre yerlilerde Şenol Güneş, yabancılarda ise Bruno Pinheiro, Beşiktaş'ın hoca adayları arasında birinci sırayı paylaşan isimler oldu. Şimdi gözler hafta boyunca yapılacak olan ikili görüşmelerin ardından verilecek karara çevrilmiş durumda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör adayları 2’ye indi! Ya Şenol Güneş ya da Bruno Pinheiro

DERBİ SONRASI YÜZ YÜZE

Önceki gün Trabzon'dan İstanbul'a gelen ve havalimanında "Beşiktaş'tan beri arayan olmadı" diyen Şenol Güneş için, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı "Şenol Güneş ismi de toplantımızda geçti" diyerek bir teklif olacağının sinyalini vermişti. Daha önce Beşiktaş'ı şampiyon yapan Güneş ile F.Bahçe derbisi sonrasında yüz yüze bir görüşme yapılması ve bu görüşmenin ardından maddi konularda anlaşma sağlaması durumunda önümüzdeki hafta içerisinde resmi imzaların atılmasına kesin gözüyle bakıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör adayları 2’ye indi! Ya Şenol Güneş ya da Bruno Pinheiro

ESTORIL'İ BIRAKABİLİR

Şenol Güneş ile yapılacak görüşme ile eş zamanlı olarak Pinheiro'yla da farklı bir ekibin temasa geçerek bir araya geleceği öğrenildi. Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril'in teknik direktörü Pinheiro'nun yabancı adaylar arasında açık ara önde olduğu belirtilirken, Pinheiro'nun mevcut takımı Estoril ile olan sözleşmesini feshetmesi beklenirken ardından Beşiktaş'a imza atacağı iddia edildi. Beşiktaş yönetimi Güneş ve Pinheiro'yla bire bir yapılacak görüşmelerin ardından nihai kararını taraftarlarla paylaşacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör adayları 2’ye indi! Ya Şenol Güneş ya da Bruno Pinheiro

SLAVEN BILIC'TEN VAZGEÇİLMEDİ

Yönetim, Bilic'le de temaslarını sürdürüyor. Şu anda BJ Guoan'ın teknik direktörlüğünü yapan ve 1 senelik daha sözleşmesi olan 53 yaşındaki Hırvat hoca, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a gelmek istediğini iletti. Bu arada Hernan Crespo ve Eduardo Berizzo, Beşiktaş'a gelmeye hazır. Arjantinlilerin, Avrupa'da başarılı olmaları dikkat çekerken; Jesse Marsch, Diego Martinez ve Di Francesco ile de görüşmeler yapılacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Avrupa’da Larin yarışı! İngilizler ve Fransızlar... Avrupa'da Larin yarışı! İngilizler ve Fransızlar...
Kartal’a transferde iyi haber! Takımında bileti kesildi Kartal'a transferde iyi haber! Takımında bileti kesildi
Batshuayi ülkesinde gündem oldu! Batshuayi ülkesinde gündem oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör