Sergen Yalçın için flaş iddia! Yeni adresi...

Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Türkiye'den ve yurt dışından gelecek teklifleri değerlendirmeye alan Yalçın'ın, İngiliz ekibi Hull City'e gideceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın için bomba bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te mücadele eden Hull City'i almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, takımın başına Sergen Yalçın'ı düşünüyor.



Takımın ligde 19'uncu sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımın sahibi olur olmaz teknik direktör hamlesi yapacak. Fotomaç'ın haberine göre, Ilıcalı, Sergen Yalçın ile görüştü ve Olumlu yanıt aldı. Hatta Yalçın'ın da bu nedenle Türkiye içinden gelen tekliflere olumsuz cevap verdiği belirtildi.

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