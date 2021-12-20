Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası Michy Batshuayi'ye eleştiri! "Takımın en kötüsüydü"

Dengeleri lehine çeviriyordu ki Vida'nın büyük hatası ile tekrar skor dezavantajına düştü. 2. devre ile birlikte oyunu domine eden Beşiktaş'tı. Bu da beklediğim bir şeydi. Çünkü kadrosu daha çok birbirini tanıyanlardan kurulu. F.Bahçe ise tam tersi. Sonuçta Beşiktaş bu baskının semeresini beraberlik golü olarak buldu. Sonrasında öyle bir saha içi görüntüsü meydana geldi ki her iki takım da kazanabilirdi. Sonuçta maç beraberlikle noktalandı. İki takım da Trabzonspor'a devre bitmeden "Şampiyonluk artık senin tekelindedir" mesajını verdiler.

