BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'nın sözleşmesinde dikkat çeken madde!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta, 2 gol de Josef de Souza'dan geldi. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesindeki o madde ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı derbide iki gol atan Josef de Souza, 1 yıl daha Beşiktaş'ta forma giymeye hazırlanıyor.
Brezilyalı oyuncu, geçen sezon sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl uzatmıştı. NTV Spor'da yer alan habere göre 32 yaşındaki orta saha oyuncunun opsiyonu bu sezon 25 maç oynaması halinde devreye girecek.
Sezonun geride kalan bölümünde 20 maça çıkan Brezilyalı orta saha 5 maçta daha görev yapması halinde gelecek sezonda siyah beyazlı takımda forma giyecek.
Souza, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 20 maçta 3 gol attı.
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