BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'nın sözleşmesinde dikkat çeken madde!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta, 2 gol de Josef de Souza'dan geldi. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesindeki o madde ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı derbide iki gol atan Josef de Souza, 1 yıl daha Beşiktaş'ta forma giymeye hazırlanıyor.

Brezilyalı oyuncu, geçen sezon sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl uzatmıştı. NTV Spor'da yer alan habere göre 32 yaşındaki orta saha oyuncunun opsiyonu bu sezon 25 maç oynaması halinde devreye girecek.