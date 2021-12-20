20 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza'nın sözleşmesinde dikkat çeken madde!

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta, 2 gol de Josef de Souza'dan geldi. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesindeki o madde ise dikkat çekti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza’nın sözleşmesinde dikkat çeken madde!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.12.2021

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı derbide iki gol atan Josef de Souza, 1 yıl daha Beşiktaş'ta forma giymeye hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza’nın sözleşmesinde dikkat çeken madde!

Brezilyalı oyuncu, geçen sezon sözleşmesini 1 yılı opsiyonlu 2 yıl uzatmıştı. NTV Spor'da yer alan habere göre 32 yaşındaki orta saha oyuncunun opsiyonu bu sezon 25 maç oynaması halinde devreye girecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza’nın sözleşmesinde dikkat çeken madde!

Sezonun geride kalan bölümünde 20 maça çıkan Brezilyalı orta saha 5 maçta daha görev yapması halinde gelecek sezonda siyah beyazlı takımda forma giyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Josef de Souza’nın sözleşmesinde dikkat çeken madde!

Souza, bu sezon Beşiktaş forması ile çıktığı 20 maçta 3 gol attı.

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