12 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala'ya ırkçı saldırı!

Beşiktaş’ta Fabrice N’Sakala’ya ırkçı saldırı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yapılan ırkçı saldırıyı duyurdu. İşte o paylaşım... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah beyazlı takımın geçtiğimiz sezonun başında Aytemiz Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Fabrice Nsakala, geçtiğimiz haftalarda kadro dışı bırakılmıştı. Nsakala kendisine yapılan ırkçı saldırıyı paylaştı.

IRKÇI SALDIRI
Fabrice N'Sakala Instagram hesabından "Eleştiri tamam, 'evine git' tamam, kötü kelimeler tamam ama maymun hayır, biraz saygı." diyerek ırkçı saldırıyı kınadı.

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