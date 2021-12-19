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BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe Beşiktaş maçında Domagoj Vida'dan büyük hata! Golle sonuçlandı

Vida’dan büyük hata! Golle sonuçlandı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 Giriş Tarihi: 19.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida'nın büyük hatası golle sonuçlandı. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu.

Mücadelede siyah-beyazlılarda Domagoj Vida kaleci Ersin Destanoğlu'na geri dönmek istedi fakat pas kısa kaldı. Araya giren Diego Rossi'nin pasında Mergim Berisha topu ağlara gönderdi ve sarı-lacivertliler skoru 2-1'e getirdi.

İşte o anlar:

*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

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