Fenerbahçe Beşiktaş maçı sonrası Önder Karaveli: Kazanmak için gelmiştik

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu ve sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Derbinin ardından siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Kazanmak için gelmiştik. Bütün planlarımızı kazanmak üstüne yapmıştık." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bugün kazanmak için gelmiştik. Bütün planlarımızı kazanmak üstüne yapmıştık. Kazanırken de herkese iyi futbol seyrettirmek istiyorduk. Oyuncularım, onlardan istediğim hemen hemen her şeyi yaptılar diye düşünüyorum.

Planladığımız hemen hemen her şey oldu ama maçı kazanmak eksi kaldı. Maçı kazanamasak da oyunu kazanan taraf olduğumuzu düşünüyorum.

Topa sahip olup hızlı yön değiştirdiğimizde, Fenerbahçe'nin savunma düzenini bozup boşluklar bulabileceğimizi düşünüyorduk. Bunların büyük birçoğunu yaptık. Alan savunmasını tercih ettik.

Oğuzhan, çok kıymetli bir oyuncu. Zaman zaman her oyuncu bu tip şeyler yaşayabilir ama bu, onun kıymetinden hiçbir şey kaybettirmez. Geçen haftadan daha fazla süre verdik ve bu süreyi çoğaltacaktır. Başlangıç oyuncusu olmayı da hak ediyor.

Böyle bir taraftar grubu ve böyle güçlü bir takımın önünde Beşiktaş ruhuyla oynayan takımıma teşekkür ediyorum. Taraftarın desteğini hissetmek güzel. Bugün stadyumda olmasalar bile onların desteğini hissettik. Manevi güç de önemli. Beşiktaş daha iyilerini yapacaktır. Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibiz.

Geriye düşmesine rağmen vazgeçmeyen, oyunu zorlayan bir takım var. Oynanan oyun benim hoşuma gitti. Bu da devam edecektir sonuna kadar.

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