19 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine damga vurdu! Josef de Souza Süper Lig kariyerinde ilki yaşadı

Süper Lig kariyerinde ilki yaşadı! Josef de Souza...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.12.2021

Süper Lig'in 17. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş, zorlu randevuda karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren mücadeleye siyah beyazlı oyuncu Josef de Souza damga vurdu. Kartal'ın 2 golünü kaydeden Brezilyalı orta saha, Süper Lig kariyerinde ilk kez 1 maçta 2 gol attı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, karşılaşmada 2 kez geriye düşmesine karşın, Brezilyalı futbolcusu Josef'in attığı 2 golle sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı fileleri 2 kez havalandıran ve bu sezonki gol sayısını 3'e çıkaran Josef de Souza, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta rakip kaleye 2 gol birden bırakmış oldu. Futbol kariyerinde yalnızca 1 maçta 2 gol atmayı başaran Josef, 2013-2014 sezonunda Sao Paulo forması giyerken, Botafogo ağlarını 2 kez havalandırmıştı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulübün şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray ve Başakşehir karşısında attığı gollerle sezonu 2 golle tamamlamıştı. Josef, bu sezon ise Fenerbahçe maçında 3. golüne ulaşmayı başardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kocadağ’dan derbi sonrası Fırat Aydınus’a tepki! Kocadağ'dan derbi sonrası Fırat Aydınus'a tepki!
Karaveli’den derbi yorumu! Kazanmak için... Karaveli'den derbi yorumu! "Kazanmak için..."
Derbide gergin anlar! Ortalık karıştı Derbide gergin anlar! Ortalık karıştı
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör