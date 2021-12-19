Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine damga vurdu! Josef de Souza Süper Lig kariyerinde ilki yaşadı
Süper Lig'in 17. haftası dev bir maça sahne oldu. Fenerbahçe ile Beşiktaş, zorlu randevuda karşı karşıya geldi. 2-2 sona eren mücadeleye siyah beyazlı oyuncu Josef de Souza damga vurdu. Kartal'ın 2 golünü kaydeden Brezilyalı orta saha, Süper Lig kariyerinde ilk kez 1 maçta 2 gol attı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, karşılaşmada 2 kez geriye düşmesine karşın, Brezilyalı futbolcusu Josef'in attığı 2 golle sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.
Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı fileleri 2 kez havalandıran ve bu sezonki gol sayısını 3'e çıkaran Josef de Souza, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta rakip kaleye 2 gol birden bırakmış oldu. Futbol kariyerinde yalnızca 1 maçta 2 gol atmayı başaran Josef, 2013-2014 sezonunda Sao Paulo forması giyerken, Botafogo ağlarını 2 kez havalandırmıştı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulübün şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray ve Başakşehir karşısında attığı gollerle sezonu 2 golle tamamlamıştı. Josef, bu sezon ise Fenerbahçe maçında 3. golüne ulaşmayı başardı.
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