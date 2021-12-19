19 Aralık 2021, Pazar
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Karşılaşmayı değerlendiren Josef de Souza "Tanrı'ya şükürler olsun. Bu maçı bana oynama fırsatı verdi. İyi oynadık, kazanabilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. İki golüm de güzeldi. Bu gollerle buradan puan aldık. Mutluyum, takım arkadaşlarımı da oyundan dolayı tebrik ederim." dedi.
Josef de Souza instagram paylaşımından ise "Tanrı'ya itaat ettiğin bir yaşantın olsun, çünkü en zor anlarda o seni şaşırtacak. Tüm onur ve görkem İsa'nın" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ta Josef de Souza Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu!
Beşiktaşlı Josef de Souza, Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Brezilyalı ota saha, "Tanrı'ya şükürler olsun. Bu maçı bana oynama fırsatı verdi. İyi oynadık, kazanabilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. İki golüm de güzeldi. Bu gollerle buradan puan aldık. Mutluyum, takım arkadaşlarımı da oyundan dolayı tebrik ederim." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye iki gol atan Josef de Souza, derbinin ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Josef de Souza "Tanrı'ya şükürler olsun. Bu maçı bana oynama fırsatı verdi. İyi oynadık, kazanabilirdik ama 1 puanla ayrılıyoruz. İki golüm de güzeldi. Bu gollerle buradan puan aldık. Mutluyum, takım arkadaşlarımı da oyundan dolayı tebrik ederim." dedi.
Josef de Souza instagram paylaşımından ise "Tanrı'ya itaat ettiğin bir yaşantın olsun, çünkü en zor anlarda o seni şaşırtacak. Tüm onur ve görkem İsa'nın" ifadelerini kullandı.
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