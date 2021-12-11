BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Erman Toroğlu'dan flaş Sergen Yalçın yorumu! "El ele gözüktüler ama..."

1 saat 20 dakika sıkışan yolcu ön tuvalete giremedi. Sonunda dayanamadım gittim arkaya girin dediler. Dolu ve pilot var dediler. Yalan söylediler. Perde kapalı olmasına rağmen gördüm. Pilotlar ufak ihtiyaçları için giriyorlardı. Ben tartışmaya girdiğimde onu da almadılar tuvalete. Allah'tan uçakta prostat yolcu yoktu. Tartışmadan sonra ön tuvalet kullanmaya açıldı. İnanın 5-6 kişi ayakta bekledi. Muhakkak kabin amiri sorumludur. Herhalde uçaktaki görevliler 'nasıl olsa bunlar anlamaz ve her şeye razı olurlar' diyordu. Ama iki sefer içki ve meşrubat satışına çıktılar. Yani bundan sonra Pegasus'a binmeden mutlak tuvaletinizi yapınız. Benden uyarması…