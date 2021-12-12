BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da teknik direktör belirsizliği! Yerli mi yoksa yabancı mı?
Geçen sezonu çifte şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, bu yıl istediği sonuçları alamadı ve teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlılarda bu koltuğa kimin geçeceği merak edilirken, yönetim yeni teknik adamın yerli mi yoksa yabancı mı olacağına karar veremedi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışları sürüyor. Yerli adaylar arasında ilk sırada halen Şenol Güneş'in ismi ilk sırada yer alırken, Rıza Çalımbay ve Okan Buruk'un isimleri de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre; Listesinde birçok isim bulunan Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe derbisine kadar yeni hocayı açıklamak istiyor. Ancak Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler arasında teknik direktör konusunda anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi.
Başkan Çebi, takımı yerli bir isme emanet etmeyi düşünürken, başta Ceyhun Kazancı olmak üzere bazı yöneticilerin ise yabancı bir teknik adamla anlaşılması yönünde baskı yaptığı bildirildi. Önümüzdeki günlerde Başkan Çebi ve yöneticilerin ortak bir noktada buluşup, yeni teknik direktörü resmen açıklaması bekleniyor.
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