BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da teknik direktör belirsizliği! Yerli mi yoksa yabancı mı?

Başkan Çebi, takımı yerli bir isme emanet etmeyi düşünürken, başta Ceyhun Kazancı olmak üzere bazı yöneticilerin ise yabancı bir teknik adamla anlaşılması yönünde baskı yaptığı bildirildi. Önümüzdeki günlerde Başkan Çebi ve yöneticilerin ortak bir noktada buluşup, yeni teknik direktörü resmen açıklaması bekleniyor.

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