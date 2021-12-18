18 Aralık 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transferde dev takas! Cyle Larin ve Yusuf Yazıcı...

Transferde dev takas! Larin’e karşılık milli yıldız
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.12.2021

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Kanat forvet arayan Fransız temsilcisi Lille, Beşiktaş'tan Cyle Larin'e talip oldu. Siyah-beyazlılar ise Larin’in bonservisine karşılık Yusuf Yazıcı’yı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fiorentina, Lille'den Ikone'yi kadrosuna katmak üzere. İtalyan ekibi bu transferi 15 milyon euro bonservis bedeline bitiriyor.

Fotomaç'ın haberine göre, kanat-forvet arayan Lille, düşük maliyeti sebebiyle Beşiktaş'tan Cyle Larin'e kanca attı. Larin'in mukavelesi sezon sonu bitiyor, Beşiktaş ise Larin'de zarar etmek istemiyor. Siyah-beyazlılar, Larin'in bonservisine karşılık Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş yönetiminin Fransız ekibine "Larin'i alın, Yusuf'u verin" teklifini sunacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta yıldızlar devreye girdi! Fenerbahçe derbisinde...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’ın derbi planı belli oldu! Beşiktaş'ın derbi planı belli oldu!
Derbinin kader anı! İşte o istatistik... Derbinin kader anı! İşte o istatistik...
Kartal’ın yıldızları devrede! F.Bahçe derbisinde... Kartal'ın yıldızları devrede! F.Bahçe derbisinde...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör