BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Transferde dev takas! Cyle Larin ve Yusuf Yazıcı...

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmaları hız kazandı. Kanat forvet arayan Fransız temsilcisi Lille, Beşiktaş'tan Cyle Larin'e talip oldu. Siyah-beyazlılar ise Larin’in bonservisine karşılık Yusuf Yazıcı’yı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fiorentina, Lille'den Ikone'yi kadrosuna katmak üzere. İtalyan ekibi bu transferi 15 milyon euro bonservis bedeline bitiriyor.



Fotomaç'ın haberine göre, kanat-forvet arayan Lille, düşük maliyeti sebebiyle Beşiktaş'tan Cyle Larin'e kanca attı. Larin'in mukavelesi sezon sonu bitiyor, Beşiktaş ise Larin'de zarar etmek istemiyor. Siyah-beyazlılar, Larin'in bonservisine karşılık Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş yönetiminin Fransız ekibine "Larin'i alın, Yusuf'u verin" teklifini sunacağı belirtildi.

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