BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın derbi planı belli oldu!

ATIBA, OZİ VE VIDA GÖREVE!

Deplasmanda olmasına rağmen takımı atak sistemi üzerine oynatmanın planlarını yapan Karaveli'nin takımdan oyunu rakip yarı alana yıkıp, topun mutlak hakimi olmalarını istediği kaydedildi. Bol pas yaparak Fenerbahçe'yi yormayı planlayan siyah-beyazlı hocanın, futbolculara mümkün olan her fırsatta şut çekmeleri talimatı verdiği de bildirildi.