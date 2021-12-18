BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bruno Pinheiro'dan kötü haber! Estoril...
Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde olan olan teknik direktör belirsizliği konusunda Bruno Pinheiro'dan kötü haber geldi. Portekiz ekibi Estoril 45 yaşındaki teknik adamın takımdan ayrılmasına izin vermedi. Pinheiro ise son oynanan Famalicao maçı sonrası konuştu. Pinheiro, "Konu kapandı ben buradayım" dedi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılardan yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyordu.
Beşiktaş'ta ikinci başkan Adnan Dalgakıran dün yaptığı açıklamada, Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro'nun İstanbul'a geleceğini duyurdu ancak bu açıklama sonrası flaş bir gelişme yaşandı.
45 yaşındaki teknik adam, "Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum sanırım Estoril yarın bir açıklama yayınlayacak. Konu kapandı, ben buradayım. Taraftara mesaj mı? Onlara hiçbir mesajım yok. Dediğim gibi konu kapandı ve daha fazla konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Pinheiro'nun bu sözlerinin ardından, genç çalıştırıcının İstanbul'a gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.
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