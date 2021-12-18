18 Aralık 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bruno Pinheiro'dan kötü haber! Estoril...

Beşiktaş'ta uzun süredir gündemde olan olan teknik direktör belirsizliği konusunda Bruno Pinheiro'dan kötü haber geldi. Portekiz ekibi Estoril 45 yaşındaki teknik adamın takımdan ayrılmasına izin vermedi. Pinheiro ise son oynanan Famalicao maçı sonrası konuştu. Pinheiro, "Konu kapandı ben buradayım" dedi. (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bruno Pinheiro’dan kötü haber! Estoril...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 18.12.2021 Giriş Tarihi: 18.12.2021

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı. Siyah-beyazlılardan yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bruno Pinheiro’dan kötü haber! Estoril...

Beşiktaş'ta ikinci başkan Adnan Dalgakıran dün yaptığı açıklamada, Estoril'i çalıştıran Bruno Pinheiro'nun İstanbul'a geleceğini duyurdu ancak bu açıklama sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bruno Pinheiro’dan kötü haber! Estoril...

Portekiz Süper Ligi'nde Famalicao'yu ağırlayan ve 2-2 berabere kalan Estoril'de teknik direktör Pinheiro maç sonu yaptığı açıklama ile kafaları karıştırdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bruno Pinheiro’dan kötü haber! Estoril...

45 yaşındaki teknik adam, "Bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum sanırım Estoril yarın bir açıklama yayınlayacak. Konu kapandı, ben buradayım. Taraftara mesaj mı? Onlara hiçbir mesajım yok. Dediğim gibi konu kapandı ve daha fazla konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bruno Pinheiro’dan kötü haber! Estoril...

Pinheiro'nun bu sözlerinin ardından, genç çalıştırıcının İstanbul'a gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

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