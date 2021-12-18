Mehmet Aurelio Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tahmininde bulundu!
Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması Mehmet Aurelio bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendirdi. Aurelio, bu kritik maçta sarı-lacivertlileri favori gösterdi.
Süper Lig'de nefesler tutuldu, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi bekleniyor. Mücadele iki takım için de oldukça kritik.
Karşılaşma öncesinde görüşlerini TRT Spor'a bildiren Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski oyuncusu Mehmet Aurelio, sarı-lacivertli takımı ev sahibi olduğu için daha avantajlı gördüğünü söyledi ve şunları dile getirdi:
İki takım da çok dengesiz oynuyor. Bazen iyi, bazen kötü oynuyorlar. Bu sezon öyle. Zaten Trabzonspor bayağı farkı açtı. Derbi maçı hep çok özel ve kritik bir maçtır. Bu maçta tabii ki kendi taraftarı ve sahasında oynayacağı için Fenerbahçe'yi daha avantajlı görüyorum.
Beşiktaş'ın da kaliteli oyuncuları var, orta saha ve ileride. Fenerbahçe'de de kaliteli oyuncular var. Dediğim gibi derbi, her zaman özel bir maçtır. Her oyuncu çok motive çıkar. Bence Fenerbahçe ne zaman kendi taraftarı önünde ve sahasında oynarsa daha motivasyonlu çıkıyor maça.
Beşiktaş'a bakınca defansif olarak, bazen çok gol yiyorlar. Fenerbahçe'nin de son maçı aynı, hata yapıyorlar bazen çok basit gol yiyorlar.
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