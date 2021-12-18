Mehmet Aurelio Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi tahmininde bulundu!

İki takım da çok dengesiz oynuyor. Bazen iyi, bazen kötü oynuyorlar. Bu sezon öyle. Zaten Trabzonspor bayağı farkı açtı. Derbi maçı hep çok özel ve kritik bir maçtır. Bu maçta tabii ki kendi taraftarı ve sahasında oynayacağı için Fenerbahçe'yi daha avantajlı görüyorum.