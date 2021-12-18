Beşiktaş Fenerbahçe derbisi kamp kadrosunu açıkladı!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, derbinin kamp kadrosunu açıkladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 17. hafasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ın maç kadrosu açıklandı.
Siyah - beyazlılarda kadro dışı bırakılan futbolcular dışında N'Koudou, Kenan Karaman, Mert Günok ve Alex Teixeira kafilede yer almadı.
Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı kadrosu şu şekilde:
"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş."
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