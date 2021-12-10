BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan duygusal veda konuşması
Beşiktaş'ta alınan başarısız sonuçların ardından Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Siyah-beyazlılarda Yalçın, futbolcularına duygusal bir konuşma yaptı. Tecrübeli hoca, "Futbolda işler böyledir. Teknik direktörler, futbolcular gelip gider. Hepiniz kendinizi ispat etmiş kaliteli oyuncularsınız. Birlik olun mücadele edin ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırın" ifadelerini kullandı.
Ahmet Nur Çebi'nin yanı sıra Asbaşkan Emre Kocadağ ve Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı'nın da yer aldığı toplantıda istifasını sunduktan sonra antrenman sahasında futbolcularla bir araya gelen Sergen Yalçın, duygusal bir konuşma yaptı. Sabah'ın haberine göre; deneyimli hoca, bundan sonrası için takıma başarılar dilerken "Futbolda işler böyledir. Teknik direktörler, futbolcular gelip gider. Hepiniz kendinizi ispat etmiş kaliteli oyuncularsınız. Birlik olun mücadele edin ve Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırın" ifadelerini kullandı. Takım adına söz alan Atiba ise "Böyle olsun istemezdik, üzgünüz. Bize kattığınız her şey için teşekkür ederiz, yolunuz açık olsun" dedi.
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