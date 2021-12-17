Beşiktaş'ta sistem değişiyor! Chelsea ile anlaşmaya varıldı
Daha önce Avrupa’dan genç oyuncuları kiralayan Beşiktaş yönetimi, yeni sistemde bu oyuncuların yıldızı parlatmak için üstüne para isteyecek. Siyah-beyazlılar, İngiliz devi Chelsea'da gelişim beklenen futbolcuların Beşiktaş'a kiralanması için anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Bugüne kadar birçok Avrupa kulübünden kiralık olarak oyuncu alan ve bunun için para ödeyen Beşiktaş'ta sistem değişiyor.
Fotomaç'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlı kulübü ziyarete gelen Chelsea'nin teknik mentoru Makalele ile görüşen yetkililer, Chelsea ile de oyuncu geliştirme konusunda anlaşma yapacak. Batshuayi'nin durumunu gözlemlemek için gelen Makalele ile görüşen siyah-beyazlılar, Londra ekibinde gelişim beklenen futbolcuların Beşiktaş'a kiralanması için anlaşmaya vardı.
Bu anlaşma şartlarında oyuncuların Beşiktaş'a gelmesi halinde, kulübün üzerine ödeme alması var. Oyuncunun gelişimine katkıda bulunurken, İngiliz ekibinden de futbolunun oynadığı maç başına ödeme alacak olan siyahbeyazlılar, bu projeyi de geliştirmek istiyor.
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