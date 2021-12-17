Beşiktaş yönetiminden Bruno Pinheiro'ya 4 şart!
Beşiktaş yönetimi, anlaşmaya vardığı Bruno Pinheiro’dan isteklerini 4 maddede iletti. Siyah beyazlı idareciler, Portekizli çalıştırıcıdan benzer taleplerde bulundu. İşte o maddeler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta gündem Bruno Pinheiro. Bugün İstanbul'da olması beklenen Portekizli teknik adamla önce Erdal Torunoğulları, sonra da Adnan Dalgakıran ile Ceyhun Kazancı birer görüşme yaptı. Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ın üç yöneticisi de 45 yaşındaki Portekizli teknik adamdan benzer taleplerde bulundu.
Bu konuların ana başlıkları şöyle:
Gençleri kazanacaksın.
Sistemini oturtacaksın.
Uygun bütçeli bir takım kuracaksın.
Yarışmacı olmaktan vazgeçmeyeceksin.
Portekizli teknik adamın da bu taleplere olumlu baktığı ifade edilirken, "Portekiz'de Benfica, Porto ya da Sporting'e gitmek neyse Türkiye'de de Beşiktaş'ın başına gelmek aynı anlamı taşıyor. Sistemini oturtmak için destek ve zaman gerekli. İlk haftalarda çok iyi sonuçlar olmayabilir, hatta kimsenin beklemediği oyuncular yedek de kalabilir. Ancak kısa sürede her şey ray��na oturacaktır" yanıtını verdiği belirtildi.
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