BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi’nde zirveden dibe vurdu! Dört sezon önce...

EN KÖTÜ 5 TAKIMDAN BİRİ

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki son 29 sezonun en kötü performansına sahip 5 takımından biri oldu. Kartal gol averajı - 15 ve üzeri olan takımlardan oluşan en kötüler listesine giren beşinci takım olarak bu sezonki Avrupa macerasını kapattı.