BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde zirveden dibe vurdu! Dört sezon önce...
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yolunu tutan Beşiktaş, beklentilerin oldukça altında kaldı. Siyah beyazlılar grupta çıktığı 6 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak 0 çekti. Dört sezon önce Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkıp tarih yazan Kara Kartal, bu kez dibe vurdu. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı tüm maçlardan mağlup ayrılarak Avrupa defterini kapatan siyah-beyazlılar, Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi performansını sergiledi.
Beşiktaş, katıldığı bir önceki Şampiyonlar Ligi'nde grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayarak bir üst tura yükselen ve Türk takımları içinde en iyi Şampiyonlar Ligi performansını ortaya koyan takım olmuştu. Kara Kartal, 4 yıl sonra şampiyon unvanıyla katıldığı organizasyonda bu başarısının oldukça uzağında kaldı.
Fotomaç'ın haberine göre; 2017-18 sezonunda katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu performansla grupta en fazla gol atan, en çok galibiyet alan, en fazla puan toplayan Türk takımı olan Beşiktaş, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.
3 GOL ATTI, 19 GOL YEDİ
Borussia Dortmund deplasmanından 5-0 yenilgiyle dönen siyah- beyazlı ekip grubunu puansız ve eksi 16 gol averajıyla noktaladı. Kartal bu sezon 6 maçta attığı 3 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü ve bu istatistikle Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi sezonuna imza attı.
EN KÖTÜ 5 TAKIMDAN BİRİ
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki son 29 sezonun en kötü performansına sahip 5 takımından biri oldu. Kartal gol averajı - 15 ve üzeri olan takımlardan oluşan en kötüler listesine giren beşinci takım olarak bu sezonki Avrupa macerasını kapattı.
Beşiktaş, Devler Ligi macerasını -16 averajla tamamlarken, Dinamo Zagreb - 19, Spartak Moskova - 17, L. Sofya - 16, Zilina - 16 averajla Şampiyonlar Ligi'ni tamamladı.
KIRILMA ANI 15 EYLÜL
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçının ardından tam bir çöküş yaşadı. 15 Eylül'de evinde Borussia Dortmund'u konuk eden Kartal, rakibine 2-1 yenilip bu sezonki ilk yenilgisini alıp ilk gollerini de yerken sonrasında çıktığı 11 lig ve 5 Şampiyonlar Ligi maçında taraftarlarını kahretti.
Beşiktaş 15 Eylül'deki Borussia Dortmund maçından bu yana çıktığı 11'i lig, 5'i Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 resmi maçta sadece 3 galibiyet alırken 1 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. Kartal bu süreçte sadece Şampiyonlar Ligi'nden sıfır çekerek elendi, ligde ise lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını sıfır puanla tamamlayan 22. takım olarak da tarihe geçti. Siyah-beyazlılar bu sezonki performansıyla, F.Bahçe'nin 2001-02 sezonundaki -9'luk averajının da arkasında kaldı.
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