16 Aralık 2021, Perşembe

BASKETBOL

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kenan Sipahi Beşiktaş'ta

Kenan Sipahi Beşiktaş’ta
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Icyrpex Erkek Basketbol Takımı, milli oyun kurucu Kenan Sipahi'yi kadrosuna kattı. (BJK spor haberi)

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016-2019 yıllarında siyah-beyazlı formayı giyen Kenan ile sözleşme imzalandı.

İspanya'nın Zaragoza takımında oynayan 26 yaşındaki milli basketbolcu, TOFAŞ altyapısından yetiştikten sonra sırasıyla Fenerbahçe, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş, Real Betis formaları giydi.

Bu sezon başında Zaragoza'ya transfer olan Kenan Sipahi, 12 lig maçında 2.8 sayı, 2.1 ribaunt ve 1.6 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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