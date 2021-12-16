Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Alex Teixeira'dan haber var!
Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sakatlığı bulunan Alex Teixeira'dan haber var. Siyah-beyazlılara Brezilyalı futbolcudan sevindiren haber geldi. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor'u geriden gelerek 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.
Önder Karaveli yönetiminde ilk maçından zaferle ayrılan siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirip, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.
Mücadele öncesi Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex Teixeira'nın durumu merak edilirken, Brezilyalı isimden müjdeli haber geldi.
Giresun maçının ardından sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Brezilyalı yıldız, takımdan ayrı olsa da bireysel çalışmalara başladı.
Alex Teixeira, Beşiktaş'a geldiğinden bu yana 3 sakatlık yaşarken; önceki iki sakatlığında toplam 7 maçta takımdaki yerini alamamıştı.
Sambacı'nın Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de olmasa da kulübede olacağı ve görev verilmesi halinde ikinci yarıda forma giyebileceği öğrenildi.
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