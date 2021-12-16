16 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Alex Teixeira'dan haber var!

Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi sakatlığı bulunan Alex Teixeira'dan haber var. Siyah-beyazlılara Brezilyalı futbolcudan sevindiren haber geldi. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Alex Teixeira’dan haber var!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor'u geriden gelerek 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Alex Teixeira’dan haber var!

Önder Karaveli yönetiminde ilk maçından zaferle ayrılan siyah-beyazlılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi de deplasmanda devirip, zirve iddiasını sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Alex Teixeira’dan haber var!

Mücadele öncesi Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex Teixeira'nın durumu merak edilirken, Brezilyalı isimden müjdeli haber geldi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Alex Teixeira’dan haber var!

Giresun maçının ardından sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Brezilyalı yıldız, takımdan ayrı olsa da bireysel çalışmalara başladı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Alex Teixeira’dan haber var!

Alex Teixeira, Beşiktaş'a geldiğinden bu yana 3 sakatlık yaşarken; önceki iki sakatlığında toplam 7 maçta takımdaki yerini alamamıştı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi Alex Teixeira’dan haber var!

Sambacı'nın Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de olmasa da kulübede olacağı ve görev verilmesi halinde ikinci yarıda forma giyebileceği öğrenildi.

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