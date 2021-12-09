BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi yaşandı. Sergen Yalçın'a teşekkür eden siyah beyazlılar, gözünü boşta olan teknik adamlara çevirdi.

İşte Beşiktaş'ın başına geçebilecek o isimler;