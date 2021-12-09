BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın'ın istifası sonrası...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubu puansız kapatan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ise çıktığı son 5 maçtan 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak zirvenin uzağında kaldı. Alınan kötü sonuçların ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Peki; Beşiktaş'ın başına kim geçecek? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte takıma gelebilecek teknik direktör listesi... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi yaşandı. Sergen Yalçın'a teşekkür eden siyah beyazlılar, gözünü boşta olan teknik adamlara çevirdi.
İşte Beşiktaş'ın başına geçebilecek o isimler;
NUNO ESPIRITO SANTO | Son kulübü: Tottenham
RONALD KOEMAN | Son kulübü: Barcelona
QUIQUE SETIEN | Son kulübü: Barcelona
LUCIEN FAVRE | Son kulübü: Borussia Dortmund
PAULO FONSECA | Son kulübü: Roma
ERNESTO VALVERDE | Son kulübü: Barcelona
ŞENOL GÜNEŞ | Son kulübü: A Milli Takım
JESSE MARSCH | Son kulübü: RB Leipzig
ANDRE VILLAS BOAS | Son kulübü: Marsilya
OKAN BURUK | Son kulübü: Medipol Başakşehir
AYKUT KOCAMAN | Son kulübü: Medipol Başakşehir
ÇAĞDAŞ ATAN | Son kulübü: Aytemiz Alanyaspor
ERSUN YANAL | Son kulübü: Fraport TAV Antalyaspor
YALÇIN KOŞUKAVAK | Son kulübü: Yukatel Kayserispor
SAMET AYBABA | Son kulübü: Adana Demirspor
TAYFUR HAVUTÇU | Son kulübü: Kasımpaşa
TAMER TUNA | Son kulübü: Fraport TAV Antalyaspor
MEHMET ÖZDİLEK | Son kulübü: BB Erzurumspor
İSMAİL KARTAL | Son kulübü: BB Erzurumspor
İBRAHİM ÜZÜLMEZ | Son kulübü: MKE Ankaragücü
(NTV)
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