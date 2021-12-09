09 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın'ın istifası sonrası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubu puansız kapatan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ise çıktığı son 5 maçtan 4 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak zirvenin uzağında kaldı. Alınan kötü sonuçların ardından siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Peki; Beşiktaş'ın başına kim geçecek? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? İşte takıma gelebilecek teknik direktör listesi... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.12.2021

Süper Lig ve Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta teknik direktör değişimi yaşandı. Sergen Yalçın'a teşekkür eden siyah beyazlılar, gözünü boşta olan teknik adamlara çevirdi.

İşte Beşiktaş'ın başına geçebilecek o isimler;

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

NUNO ESPIRITO SANTO | Son kulübü: Tottenham

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

RONALD KOEMAN | Son kulübü: Barcelona

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

QUIQUE SETIEN | Son kulübü: Barcelona

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

LUCIEN FAVRE | Son kulübü: Borussia Dortmund

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

PAULO FONSECA | Son kulübü: Roma

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

ERNESTO VALVERDE | Son kulübü: Barcelona

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

ŞENOL GÜNEŞ | Son kulübü: A Milli Takım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

JESSE MARSCH | Son kulübü: RB Leipzig

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

ANDRE VILLAS BOAS | Son kulübü: Marsilya

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

OKAN BURUK | Son kulübü: Medipol Başakşehir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

AYKUT KOCAMAN | Son kulübü: Medipol Başakşehir

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

ÇAĞDAŞ ATAN | Son kulübü: Aytemiz Alanyaspor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

ERSUN YANAL | Son kulübü: Fraport TAV Antalyaspor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

YALÇIN KOŞUKAVAK | Son kulübü: Yukatel Kayserispor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

SAMET AYBABA | Son kulübü: Adana Demirspor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

TAYFUR HAVUTÇU | Son kulübü: Kasımpaşa

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

TAMER TUNA | Son kulübü: Fraport TAV Antalyaspor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

MEHMET ÖZDİLEK | Son kulübü: BB Erzurumspor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

İSMAİL KARTAL | Son kulübü: BB Erzurumspor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da hoca adayları belirlendi! Sergen Yalçın’ın istifası sonrası...

İBRAHİM ÜZÜLMEZ | Son kulübü: MKE Ankaragücü

(NTV)

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