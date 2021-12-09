BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi! Yerine geçici olarak Önder Karaveli getirilecek

Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlar sonrası Teknik Direktör Sergen Yalçın, görevini bıraktı. Siyah beyazlılarda, Yalçın'ın yerine ise geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Bugün yapılan antrenmana son kez çıkacak olan Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile yapacağı görüşmenin ardından son kararını verdi.

Saat 12'de Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan antrenman öncesi Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam görevini bıraktı. Görüşmede Yalçın'ın istifasını Başkan Çebi'ye sunduğu aktarıldı.

Ntv'nin haberine göre ise, Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe geçici olarak altyapı antrenörlerinden Önder Karaveli getirilecek. Siyah beyazlıların Süper Lig'de bu hafta oynayacağı Yuketel Kayserispor maçında takımın başında Önder Karaveli olacak.

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