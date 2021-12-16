BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe derbisi primi!
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılarda henüz teknik direktör belirsizliği çözülemezken takımı Önder Karaveli çalıştırmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta bu gelişmeler yaşanırken başkan Ahmet Nur Çebi'nin derbi karşılaşmasından galibiyetle ayrılınması halinde futbolcularına 30'ar bin prim vereceği öğrenildi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımı yakından motive etmeye devam ediyor. Spor Toto Süper Lig 'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları dev mücadele öncesinde dün Ümraniye'de oyuncular ve geçici teknik ekiple bir araya gelen Çebi, hedefi belirledi. Başkan, "Hareketli günler yaşıyoruz. Ama siz sadece derbi maçına odaklanın. Camia galibiyet bekliyor. Yönetim olarak size inancımız tam. Siz de inanın yeter" ifadelerini kullandı.
Başkan Çebi'nin, takımın durumuyla ilgili olarak antrenör Önder Karaveli'den bilgi aldığı, ek olarak takım kaptanlarıyla da bir araya gelip Fenerbahçe'yle oynayacakları dev mücadele öncesinde galibiyet sözü aldığı ifade edildi.
Ligde geçen haftayı Yukatel Kayserispor galibiyetiyle kapatıp moral depolayan siyah-Beyazlılar, derbide Fenerbahçe'yi de kayıpsız geçip üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.
Bütün planlamasını zafer üzerine yapan oyunculara, Fanatik'in derlediği habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi'den manevi desteğin ardından maddi olarak da jest geldi. Çebi'nin, Fenerbahçe'yle Ülker Stadı'nda oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle dönmeleri halinde futbolculara 30 bin TL'lik galibiyet primi vereceği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi