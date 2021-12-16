BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi’den Fenerbahçe derbisi primi!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımı yakından motive etmeye devam ediyor. Spor Toto Süper Lig 'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları dev mücadele öncesinde dün Ümraniye'de oyuncular ve geçici teknik ekiple bir araya gelen Çebi, hedefi belirledi. Başkan, "Hareketli günler yaşıyoruz. Ama siz sadece derbi maçına odaklanın. Camia galibiyet bekliyor. Yönetim olarak size inancımız tam. Siz de inanın yeter" ifadelerini kullandı.