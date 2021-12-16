16 Aralık 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe derbisi primi!

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş derbi karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olacak. Siyah-beyazlılarda henüz teknik direktör belirsizliği çözülemezken takımı Önder Karaveli çalıştırmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta bu gelişmeler yaşanırken başkan Ahmet Nur Çebi'nin derbi karşılaşmasından galibiyetle ayrılınması halinde futbolcularına 30'ar bin prim vereceği öğrenildi. (BJK spor haberleri)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi’den Fenerbahçe derbisi primi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, takımı yakından motive etmeye devam ediyor. Spor Toto Süper Lig 'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları dev mücadele öncesinde dün Ümraniye'de oyuncular ve geçici teknik ekiple bir araya gelen Çebi, hedefi belirledi. Başkan, "Hareketli günler yaşıyoruz. Ama siz sadece derbi maçına odaklanın. Camia galibiyet bekliyor. Yönetim olarak size inancımız tam. Siz de inanın yeter" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi’den Fenerbahçe derbisi primi!

Başkan Çebi'nin, takımın durumuyla ilgili olarak antrenör Önder Karaveli'den bilgi aldığı, ek olarak takım kaptanlarıyla da bir araya gelip Fenerbahçe'yle oynayacakları dev mücadele öncesinde galibiyet sözü aldığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi’den Fenerbahçe derbisi primi!

Ligde geçen haftayı Yukatel Kayserispor galibiyetiyle kapatıp moral depolayan siyah-Beyazlılar, derbide Fenerbahçe'yi de kayıpsız geçip üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi’den Fenerbahçe derbisi primi!

Bütün planlamasını zafer üzerine yapan oyunculara, Fanatik'in derlediği habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi'den manevi desteğin ardından maddi olarak da jest geldi. Çebi'nin, Fenerbahçe'yle Ülker Stadı'nda oynayacakları karşılaşmadan galibiyetle dönmeleri halinde futbolculara 30 bin TL'lik galibiyet primi vereceği öğrenildi.

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