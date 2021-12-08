Usta yazar Dortmund-Beşiktaş maçını değerlendirdi!

Misal dün Batshuayi'ye yapılan ve penaltı olması muhtemel pozisyona bakmaya bile gerek duymayan Fransız hakem, Welinton'un rakibine (kırmızı kartı hak edecek) her hangi bir şey yapmadığı pozisyonda hem penaltı verdi, hem de kırmızı gösterdi. VAR uyardı, muhtemelen kırmızının ağır olduğunu da söyledi ama hakem futbola Fransız'dı.