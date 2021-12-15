15 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Cenk Tosun'un menajeri açıkladı! Dönüyor mu?

Cenk’in menajeri açıkladı! Dönüyor mu?
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.12.2021

Devre arasında hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine eski yıldızı Cenk Tosun'u aldığı iddia edilmişti. Cenk Tosun'un menajeri konuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve 30 yaşındaki yıldızın ocak ayında ayrılmak istemediğini dile getirdi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılarda ara transfer döneminde takıma yapılacak olan takviye isimlerden biri olacağı ifade edilen Cenk Tosun'a izin çıkmadı. Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; 30 yaşındaki santrforun menajeri, "Oyuncum, Ocak ayında ayrılmak istemiyor. Kendisinin sezon sonuna kadar sözleşmesi var ve takıma bir şeyler vermeyi arzuluyor. Katkı sağlayabileceğini hissediyor. O, yedek kulübesinde oturup mutlu olan tipte bir futbolcu değil" ifadelerini kullandı.

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