15 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Göztepe maçı yüzde 50 indirimli! Taraftara büyük jest

Beşiktaş’tan taraftarına büyük jest!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk olacak Beşiktaş, siyah-beyazlı taraftarları sevindirecek bir haber verdi. Kulüp, Beşiktaş-Göztepe maçının bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapılacağını duyurdu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Göztepe maçı biletlerinin %50 indirimli olarak satışa sunulacağını duyurdu.

İşte o açıklama:

Beşiktaşımız, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında, 23 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta Göztepe ile karşılaşacak.

Göztepe müsabakası için tüm kategorilerde bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim uygulanacaktır.

Büyük Beşiktaş Taraftarı'nı Futbol A Takımımıza Göztepe karşılaşmasında destek olmak için Vodafone Park'a davet ediyoruz.

Devlerin Larin savaşı! Bir talip daha... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Flaş teknik direktör gelişmesi! Kulübüyle görüşmelere başladı Flaş teknik direktör gelişmesi! Kulübüyle görüşmelere başladı
Devlerin Larin savaşı! Bir talip daha... Devlerin Larin savaşı! Bir talip daha...
Avrupa’da Larin yarışı! İngilizler ve Fransızlar... Avrupa'da Larin yarışı! İngilizler ve Fransızlar...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör