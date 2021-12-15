Beşiktaş-Göztepe maçı yüzde 50 indirimli! Taraftara büyük jest

Geçtiğimiz yıl kazanılan çifte şampiyonlukta büyük payı olan Cyle Larin'in, Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Siyah-beyazlılar Kanadalı yıldızla yeni mukavele konusunda henüz anlaşma sağlayamazken, Fransız basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)