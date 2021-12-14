14 Aralık 2021, Salı

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın nöbetçi golcüsü Güven Yalçın! Sonradan girdiği maçlarda...

Beşiktaş’ın nöbetçi golcüsü! İşte dikkat çeken o rakam...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, bu mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada özellikle sonradan oyuna dahil olan ve takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Güven Yalçın dikkat çekti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı Kayserispor karşısında uzatmalarla beraber 22 dakikalık performansıyla takımını ayağa kaldıran Güven Yalçın, kritik golleriyle dikkat çekiyor. Dört sezon önce geldiği Beşiktaş'ta genelde yedek bekleyen Güven, buna rağmen kulübeden dahil olduğu karşılaşmalardaki katkısıyla daima hazır olduğunu gösteriyor. Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ta 16 gol-6 asisti bulunan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 gol ve 3 asistini sonradan girdiği 39 maçta kaydetmeyi başardı. Bu müsabakalarda Beşiktaş, 6 puanı hanesine yazdırdı.

GEÇEN SEZON KAYIPTI

İlk sezonunda kenardan gelip 3 gol atan Güven, 2019-20'de fazla forma şansı bulamadığından 1 gol katkısı verebildi. Geçen sezon da 1 asistte kaldı. Bu sezon üç maçta 11'de yer alabilen genç futbolcu, yedek soyunduğu karşılaşmalarda ise 2 gol attı, 2 de asist yaptı.

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