14 Aralık 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş haberleri - Avrupa'da Larin yarışı! İngilizler ve Fransızlar...

Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam eden Cyle Larin'in talipleri her geçen gün artıyor. Siyah-beyazlılarla henüz sözleşme uzatmayan Kanadalı forvet için İngilizler ve Fansızlar yarışa girdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş haberleri - Avrupa’da Larin yarışı! İngilizler ve Fransızlar...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Beşiktaş'ta sezon sonu bitecek sözleşmesi henüz uzatılmayan Cyle Larin'in geleceği merak konusu oldu. Siyah-beyazlı kulüp ile Larin'in menajeri, yapılan görüşmelerde orta noktayı bulamadı.

Beşiktaş haberleri - Avrupa’da Larin yarışı! İngilizler ve Fransızlar...

Geçen sezon attığı gollerle Kartal'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Kanadalı forvetin Beşiktaş'la henüz anlaşmaya varamaması, Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı. Birçok takım, sezon sonu boşa çıkacak olan Larin'i transfer listesine eklerken, İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.

Beşiktaş haberleri - Avrupa’da Larin yarışı! İngilizler ve Fransızlar...

Fotomac.com.tr editörü Uğur Sarıkaya'nın The Boot Room'a dayandırdığı habere göre Premier Lig ekipleri West Ham ve Everton ile Fransız devi Marsilya, Larin için transfer savaşına girdi.

Beşiktaş haberleri - Avrupa’da Larin yarışı! İngilizler ve Fransızlar...

Haberin detaylarında, 26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmaya hazır olduğu vurgulanırken, ocak ayında şu anda kazandığı yıllık ücretinde inidirme giderek Premier Lig veya Ligue 1'e transfer olabileceği ifade edildi.

Beşiktaş haberleri - Avrupa’da Larin yarışı! İngilizler ve Fransızlar...

Bu sezon 18 resmi maçta 6 kez fileleri havalandıran Larin, geçtiğimiz sezon ise 45 resmi müsabakada 23 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

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