Beşiktaş haberleri - Avrupa’da Larin yarışı! İngilizler ve Fransızlar...

Geçen sezon attığı gollerle Kartal'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Kanadalı forvetin Beşiktaş'la henüz anlaşmaya varamaması, Avrupa kulüplerinin iştahını kabarttı. Birçok takım, sezon sonu boşa çıkacak olan Larin'i transfer listesine eklerken, İngiliz basınından flaş bir iddia geldi.