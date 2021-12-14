Beşiktaş haberleri - Avrupa'da Larin yarışı! İngilizler ve Fransızlar...
Beşiktaş'ta takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam eden Cyle Larin'in talipleri her geçen gün artıyor. Siyah-beyazlılarla henüz sözleşme uzatmayan Kanadalı forvet için İngilizler ve Fansızlar yarışa girdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ta sezon sonu bitecek sözleşmesi henüz uzatılmayan Cyle Larin'in geleceği merak konusu oldu. Siyah-beyazlı kulüp ile Larin'in menajeri, yapılan görüşmelerde orta noktayı bulamadı.
Fotomac.com.tr editörü Uğur Sarıkaya'nın The Boot Room'a dayandırdığı habere göre Premier Lig ekipleri West Ham ve Everton ile Fransız devi Marsilya, Larin için transfer savaşına girdi.
Haberin detaylarında, 26 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'tan ayrılmaya hazır olduğu vurgulanırken, ocak ayında şu anda kazandığı yıllık ücretinde inidirme giderek Premier Lig veya Ligue 1'e transfer olabileceği ifade edildi.
Bu sezon 18 resmi maçta 6 kez fileleri havalandıran Larin, geçtiğimiz sezon ise 45 resmi müsabakada 23 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.
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