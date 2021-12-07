07 Aralık 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Borussia Dortmund U19 6-2 Beşiktaş U19 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Gençlik liginde Beşiktaş Dortmund’a farklı mağlup oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.12.2021

UEFA Gençlik Ligi 6. maçında Borussia Dortmund U19 takımı ile Beşiktaş'ın U19 takımı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman ekibi 6-2 kazandı.

UEFA Gençlik Ligi 6. maçında Beşiktaş U19 takımı, Borussia Dortmund U19 takımı ile karşı karşıya geldi. Fußballpark BVB Hohenbuschei Stadı'nda oynanan maçı Alman ekibi 6-2 kazandı.

Temsilcimizin gollerini Koray Yağcı ve Emirhan İlkhan kaydetti. Borussia Dortmund'un golleri ise Rijkhoff (2), Bynoe-Gittens (2) ve Kamara (2) kaydetti.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund U19 takımı 10 puana yükseldi. Beşiktaş U19 takımı ise 3 puanda kaldı.

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