13 Aralık 2021, Pazartesi

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh'ten gollü veda! Fenerbahçe ve transfer...

Fenerbahçe'nin Ukrayna temsilcisi Zorya'ya kiraladığı Allahyar Sayyadmanesh, Dinamo Kiev'e şık bir gol kaydetti. Mücadelenin ardından Zorya Teknik Direktörü Viktor Skrypnyk, İranlı forvetin geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh’ten gollü veda! Fenerbahçe ve transfer...
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Fenerbahçe'den kiralık olarak Ukrayna'nın Zorya ekibine giden Allahyar, burada bir yılı biraz aşkın geçici dönemini tamamladı. Milliyet'te yer alan habere göre 20 yaşındaki İranlı futbolcunun ülkeye vedası ise görkemli oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh’ten gollü veda! Fenerbahçe ve transfer...

LUCESCU'YU GALİBİYETTEN ETTİ

Allahyar Sayyadmanesh dün akşam son şampiyon Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden isim oldu. Teknik direktör Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı başkent ekibine karşı deplasmanda sahne alan oyuncu, mağlup durumdaki Zorya'yı yenilgiden kurtardı ve maç 1-1 sona erdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh’ten gollü veda! Fenerbahçe ve transfer...

FENERBAHÇE'YE DÖNÜŞÜ RESMEN AÇIKLANDI

Zorya Teknik Direktörü Viktor Skrypnyk karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada 'Allahyar aramızdan ayrılıyor. Bu maç onun buradaki son maçıydı' diyerek ayrılığı açıkladı. İranlı futbolcunun takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtilirken, bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe'ye döneceği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh’ten gollü veda! Fenerbahçe ve transfer...

SHEVCHENKO GOLÜYLE UKRAYNA'YA VEDA ETTİ

İranlı genç futbolcunun Doğu Avrupa ülkesine vedası, simgesel açıdan ilginç bir tesadüfe sahne oldu. Dinamo Kiev maçının 49. dakikasında sahneye çıkan Allahyar, sağ kanattan ceza sahası içine yerden kesilen topu kaleye sırtı dönük kontrol etti, ardından kendi etrafında 180 derece dönerek penaltı noktası yakınından yaptığı şık vuruşla kaleciyi avladı. Ukrayna futbolunun gelmiş geçmiş en iyi forveti kabul edilen ve kaleye sırtı dönük aldığı toplarda dönerek yaptığı vuruşlarda attığı golleri meşhur olan Andriy Shevchenko tipi bir golle ülkeye 'hoşça kal' dedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh’ten gollü veda! Fenerbahçe ve transfer...

TAKIMIN EN İYİSİ HALİNE GELDİ

Allahyar Sayyadmanesh aradan geçen bir yılı aşkın süre içerisinde Zorya takımında kendini çok geliştirdi. Ukrayna liginde takımının formasıyla 35 maça çıkan İranlı forvet, bu karşılaşmalarda 13 gol attı, 7 de gol pası verdi. Genç oyuncu ayrıca Avrupa kupalarında da takımı adına 3 gol kaydetti. Birçok kez takımının en iyi oyuncusu seçildi, son olarak Zorya'da kasım ayının en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

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