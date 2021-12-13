FENERBAHÇE HABERLERİ - Allahyar Sayyadmanesh’ten gollü veda! Fenerbahçe ve transfer...

TAKIMIN EN İYİSİ HALİNE GELDİ

Allahyar Sayyadmanesh aradan geçen bir yılı aşkın süre içerisinde Zorya takımında kendini çok geliştirdi. Ukrayna liginde takımının formasıyla 35 maça çıkan İranlı forvet, bu karşılaşmalarda 13 gol attı, 7 de gol pası verdi. Genç oyuncu ayrıca Avrupa kupalarında da takımı adına 3 gol kaydetti. Birçok kez takımının en iyi oyuncusu seçildi, son olarak Zorya'da kasım ayının en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü.

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