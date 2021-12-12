BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör zirvesi! Temasa geçilen isimler...

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, Yalçın'sız çıktığı ilk maçında sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda yönetim, nihai kararı vermek için toplantı düzenleyecek. İşte Beşiktaş'ın temasa geçtiği isimler ve tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Yönetim Kurulu, yarın saat 14.00'te yeni teknik direktör konusunda karar vermek için toplantı yapacak. NTV Spor'un haberine göre; toplantı Vodafone Park'taki yönetim kurulu ofisinde gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİM?



Daniel Farke ve Slaven Bilic ile anlaşamayan Beşiktaş, Şenol Güneş ve Okan Buruk ile temasa geçmişti.

Siyah Beyazlılarda görev yaptığı 4 sezonda 2 şampiyonluk kazanan Güneş listesinin ilk sırasında yer alırken, Okan Buruk alternatif isimler arasında.