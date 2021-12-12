12 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör zirvesi! Temasa geçilen isimler...

Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş, Yalçın'sız çıktığı ilk maçında sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılarda yönetim, nihai kararı vermek için toplantı düzenleyecek. İşte Beşiktaş'ın temasa geçtiği isimler ve tüm detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör zirvesi! Temasa geçilen isimler...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Beşiktaş Yönetim Kurulu, yarın saat 14.00'te yeni teknik direktör konusunda karar vermek için toplantı yapacak. NTV Spor'un haberine göre; toplantı Vodafone Park'taki yönetim kurulu ofisinde gerçekleşecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör zirvesi! Temasa geçilen isimler...

BEŞİKTAŞ'TA TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİM?

Daniel Farke ve Slaven Bilic ile anlaşamayan Beşiktaş, Şenol Güneş ve Okan Buruk ile temasa geçmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör zirvesi! Temasa geçilen isimler...

Siyah Beyazlılarda görev yaptığı 4 sezonda 2 şampiyonluk kazanan Güneş listesinin ilk sırasında yer alırken, Okan Buruk alternatif isimler arasında.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör zirvesi! Temasa geçilen isimler...

Yönetim kurulu, Rus teknik adam Stanislav Cherchesov ile de temasa geçti. Son olarak Rusya Milli takımını çalıştıran 58 yaşındaki teknik adam Avrupa Şampiyonası'nın ardından görevinden ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Teknik direktör zirvesi! Temasa geçilen isimler...

Beşiktaş yönetimi yapacağı görüşmelerin ardından, Fenerbahçe derbisi öncesinde en geç çarşamba gününe kader yeni teknik direktörünü açıklamayı planlıyor.

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