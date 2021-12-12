12 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Ricardo Goulart atağı! Transferde rakip Fluminense

Bu sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası geldi. Siyah-beyazlıların, Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'den ayrılan Brezilyalı hücum oyuncusu Ricardo Goulart için teklif yaptığı öne sürülürken bu transferdeki en büyük rakibinin ise Fluminense olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Ricardo Goulart atağı! Transferde rakip Fluminense
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.12.2021

Süper Lig'de zirvenin hayli gerisinde kalan ve Şampiyonlar Ligi'nden ise puan alamadan elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Ricardo Goulart atağı! Transferde rakip Fluminense

Siyah-beyazlılarda yeni hoca arayışı sürerken devre arası transfer dönemi için de çalışmalar başladı. Beşiktaş'ın teklif götürdüğü sürpriz ismi Brezilya basını duyurdu. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Ricardo Goulart atağı! Transferde rakip Fluminense

Fotomac.com.tr'nin Brezilya basınından Ge Globo adlı internet sitesinden derlediği haberde, siyah-beyazlılar, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisi elinde olan forvet oyuncusu Ricardo Goulart'a teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Ricardo Goulart atağı! Transferde rakip Fluminense

Ancak Kartal'ın bu transferde önündeki en büyük engelin Fluminense olduğu ifade edildi. Brezilya ekibi, oyuncu için henüz resmi bir teklif iletmese de kulüp olarak projelerini Goulart'ın menajeri Paulo Pitombeira'ya sunduğu ve golcü ismin de 7 yıllık aranın ardından ülkesine dönmeye sıcak baktığı bildirildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Ricardo Goulart atağı! Transferde rakip Fluminense

Oyuncunun ayrıca geçtiğimiz aydan beri ülkesi Brezilya'da olduğu Sao Paulo'da tek başına idmanlarını sürdürdüğü kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Ricardo Goulart atağı! Transferde rakip Fluminense

RICARDO GOULART KİMDİR?

5 Haziran 1991 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya gelen Ricardo Goulart, kariyerine Santo Andre'de başladı. Sırasıyla Internacional, Coimbra, Cruzeiro, Guangzhou Evergrande, Palmeiras ve Hebei FC formaları giyen golcü oyuncu, bir kez de Brezilya Milli Takımı'yla maça çıktı. Forvet arkası mevkisinde de oynayabilen 30 yaşındaki tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Ricardo Goulart atağı! Transferde rakip Fluminense

Çin Ligi'ne damga vuran isimlerden olan Ricardo Goulart, 3 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Bir kez Asya Şampiyonlar Ligi kupasını, bir kez Çin Kupasını ve 3 kez de Süper Kupa'yı kazandı. Guangzhou Evergrande'ye 2015'te transfer olan başarılı yıldız, çıktığı 184 karşılaşmada tam 118 kez rakip fileleri sarstı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal’dan yeni sayfa! İşte Beşiktaş’ın Kayserispor maçı 11’i Kartal'dan yeni sayfa! İşte Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i
Okan Buruk A Spor’a konuştu! Beşiktaş’tan teklif aldı mı? Okan Buruk A Spor'a konuştu! Beşiktaş'tan teklif aldı mı?
Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu! Kayseri maçında 6 eksik Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Kayseri maçında 6 eksik
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör