BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'tan Ricardo Goulart atağı! Transferde rakip Fluminense
Bu sezon Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası geldi. Siyah-beyazlıların, Çin Ligi takımlarından Guangzhou Evergrande'den ayrılan Brezilyalı hücum oyuncusu Ricardo Goulart için teklif yaptığı öne sürülürken bu transferdeki en büyük rakibinin ise Fluminense olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de zirvenin hayli gerisinde kalan ve Şampiyonlar Ligi'nden ise puan alamadan elenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı.
Fotomac.com.tr'nin Brezilya basınından Ge Globo adlı internet sitesinden derlediği haberde, siyah-beyazlılar, Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile yollarını ayırdıktan sonra bonservisi elinde olan forvet oyuncusu Ricardo Goulart'a teklif yaptı.
Ancak Kartal'ın bu transferde önündeki en büyük engelin Fluminense olduğu ifade edildi. Brezilya ekibi, oyuncu için henüz resmi bir teklif iletmese de kulüp olarak projelerini Goulart'ın menajeri Paulo Pitombeira'ya sunduğu ve golcü ismin de 7 yıllık aranın ardından ülkesine dönmeye sıcak baktığı bildirildi.
RICARDO GOULART KİMDİR?
5 Haziran 1991 tarihinde Sao Paulo'da dünyaya gelen Ricardo Goulart, kariyerine Santo Andre'de başladı. Sırasıyla Internacional, Coimbra, Cruzeiro, Guangzhou Evergrande, Palmeiras ve Hebei FC formaları giyen golcü oyuncu, bir kez de Brezilya Milli Takımı'yla maça çıktı. Forvet arkası mevkisinde de oynayabilen 30 yaşındaki tecrübeli ismin güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...
Çin Ligi'ne damga vuran isimlerden olan Ricardo Goulart, 3 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Bir kez Asya Şampiyonlar Ligi kupasını, bir kez Çin Kupasını ve 3 kez de Süper Kupa'yı kazandı. Guangzhou Evergrande'ye 2015'te transfer olan başarılı yıldız, çıktığı 184 karşılaşmada tam 118 kez rakip fileleri sarstı.
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