22 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu!

Beşiktaş’ın Göztepe maçı kamp kadrosu belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Siyah beyazlıların, zorlu karşılaşma öncesi kamp kadrosu belli oldu. Kartal'da sakatlıkları süren Necip Uysal, Mert Günok, N'Koudou, Gökhan Töre ve Alex Teixeira listede yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlıların kamp kadrosu açıklandı.

Kartal'da sakatlıkları süren Necip Uysal, Mert Günok, N'Koudou, Gökhan Töre ve Alex Teixeira listede yer almadı.

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