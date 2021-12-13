13 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Kayserispor maçı sonrası flaş sözler! "Jose Mourinho mu geldi?"

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Siyah beyazlılar mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar değerlendirmelerde bulundu. Çakar köşesinde oyuncular hakkında çarpıcı ifadeler de kullandı. İşte o sözler...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar’dan Kayserispor maçı sonrası flaş sözler! Jose Mourinho mu geldi?
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 13.12.2021

Önce şunu söyleyeyim, "Futbolcunun cenaze namazı kılınmaz" diye kim demişse çok haklıymış... Hangi milletten, hangi dinden olursa olsun futbolcu milleti, ciddi anlamıyla fırıldak bir millet. Sergen Yalçın gitti, adamlar kendilerine geldi. Çok mu iyi oynadılar? Hayır... Ama bir şeyi mükemmel yaptılar; mücadele, coşku ve yardımlaşma...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar’dan Kayserispor maçı sonrası flaş sözler! Jose Mourinho mu geldi?

O halde sormak lazım; arka arkaya maçları kaybederken, ligin zayıf takımlarına karşı mağlup olurken sahada ruh gibiydiniz, isteksizdiniz... Peki 3 günde ne değişti de bu hale geldiniz? Sizler Sergen Yalçın ve ekibini sabote edip yolladınız. Maça gelince; çok net bir şekilde Batshuayi-Güven ortaklığı kurtardı... Beşiktaş'ta coşku ve mücadele vardı ama kötü goller yediler. Son bölüme de mağlup girdiler. İşte bu bölümde sahaya Güven çıktı. Çok akıllı iki asistle Batshuayi'ye golleri yaptırdı, uzatmalarda da Batshuayi ona borcunu ödedi. Asistiyle Güven noktayı koydu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar’dan Kayserispor maçı sonrası flaş sözler! Jose Mourinho mu geldi?

Çok gariptir, Beşiktaş'ın fizik gücü kötü diyorduk, dün akşam maşallah hepsi dopingli gibi. Tabii bunu mecazi anlamda söylüyorum. Hiç kimse şunu demesin; 'Hoca değişikliği takımı ateşler.' Geçin onları, Beşiktaş'ın başına Jose Mourinho mu geldi? Sadece Sergen gitti. Bundan sonra Beşiktaş ne yapar? İstese çok şeyler yapar. Yapacak gibi de görünüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar’dan Kayserispor maçı sonrası flaş sözler! Jose Mourinho mu geldi?

Ali Şansalan çok zorlu ve sıkıntılı bir dönem geçirdi. Trabzon-Fenerbahçe maçından sonra onun yaşadıklarını tahmin edebiliyorum. Ama dün gece bence kolay olmayan bir maçı mükemmele yakın yönetti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Toroğlu 6 gollü maçı yorumladı! Faturayı Karaman’a keserim Toroğlu 6 gollü maçı yorumladı! "Faturayı Karaman'a keserim"
Teknik direktör zirvesi! Temasa geçilen isimler... Teknik direktör zirvesi! Temasa geçilen isimler...
Karaveli’den Kayseri yorumu! Hiç vazgeçmediler Karaveli'den Kayseri yorumu! "Hiç vazgeçmediler"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör