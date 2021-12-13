BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar'dan Kayserispor maçı sonrası flaş sözler! "Jose Mourinho mu geldi?"

Çok gariptir, Beşiktaş'ın fizik gücü kötü diyorduk, dün akşam maşallah hepsi dopingli gibi. Tabii bunu mecazi anlamda söylüyorum. Hiç kimse şunu demesin; 'Hoca değişikliği takımı ateşler.' Geçin onları, Beşiktaş'ın başına Jose Mourinho mu geldi? Sadece Sergen gitti. Bundan sonra Beşiktaş ne yapar? İstese çok şeyler yapar. Yapacak gibi de görünüyor.