12 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ücretsiz olacak!

Beşiktaş-F.Bahçe kadınlar derbisi ücretsiz olacak!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.12.2021

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de oynanan Kayserispor maçında taraftarlar, 18 Aralık'taki derbiye davet edildi.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, rakibini Vodafone Park'ta ağırlayacak. 18 Aralık'taki maça Beşiktaş taraftarı davet edildi.

Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. 18 Aralık'ta Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmaya taraftarlar ücretsiz girebilecek. Bu akşam Kayserispor ile oynanan karşılaşma öncesinde statta yapılan anonsla duyurulan bu kararı Beşiktaş taraftarı alkışlarla karşıladı.

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