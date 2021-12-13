13 Aralık 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz her yerde!

Rıdvan her yerde!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 13.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup etti. Mücadelede golcülerin yanı sıra genç sol bek Rıdvan Yılmaz da performansıyla dikkat çekti.

Takımın en genç ismi Rıdvan Yılmaz dün de formundaydı. 20 yaşındaki sol bek, savunmaya olduğu kadar ataklara da destek verdi. Ersin'in yediği 2. golden sonra yanına giderek yakın arkadaşına moral vermesi de dikkatlerden kaçmadı. Rıdvan performansıyla geçer not aldı.

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