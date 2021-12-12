12 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlılar Kayserispor maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon...

Kartal penaltı bekledi! İşte o anlar...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 Giriş Tarihi: 12.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Siyah beyazlılar maçın 6. dakikasında penaltı bekledi. Siyah beyazlılar, Ghezzal ve Hosseini arasında yaşanan ikili mücadelede penaltı itirazlarında bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Oldukça yüksek tempolu başlayan mücadelenin 6. dakikasında siyah beyazlılar penaltı bekledi. Ceza sahası içerisinde Ghezzal ve Hosseini arasında yaşanan pozisyonda Beşiktaş penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan ise devam kararı verdi.

İŞTE O POZİSYON


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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