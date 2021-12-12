12 Aralık 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş karşısında Kayserispor'un kazandığı penaltıya ofsayt engeli! İşte maçta yaşanan o pozisyon...
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Maçın 52. dakikasında Kayserispor forması giyen Emrah Başsan, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, yardımcısının da uyarısıyla pozisyonun ardından ofsayt kararı verdi. İşte o anlar...
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Heyecan dolü mücadelenin 52. dakikasında Kayserispor etkili bir hücum yakaladı. Savunmanın arkasına sarkan Emrah Başsan, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Kayserisporlu futbolcular penaltı itirazlarında bulunurken, maçın hakemi Ali Şansalan yardımcısının da uyarısıyla ofsayt kararı verdi.
İŞTE O POZİSYON
(Fotoğraflar: beIN Sports)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi