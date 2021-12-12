12 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş karşısında Kayserispor'un kazandığı penaltıya ofsayt engeli! İşte maçta yaşanan o pozisyon...

Kayserispor’un penaltısına ofsayt engeli!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 Giriş Tarihi: 12.12.2021

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Maçın 52. dakikasında Kayserispor forması giyen Emrah Başsan, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, yardımcısının da uyarısıyla pozisyonun ardından ofsayt kararı verdi. İşte o anlar...

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Heyecan dolü mücadelenin 52. dakikasında Kayserispor etkili bir hücum yakaladı. Savunmanın arkasına sarkan Emrah Başsan, kaleci Ersin Destanoğlu'nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Kayserisporlu futbolcular penaltı itirazlarında bulunurken, maçın hakemi Ali Şansalan yardımcısının da uyarısıyla ofsayt kararı verdi.

İŞTE O POZİSYON


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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