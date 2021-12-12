12 Aralık 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Kayserispor maçı sonrası Önder Karaveli: Oyuncularımız hiç vazgeçmedi

Karaveli’den Kayseri yorumu! Hiç vazgeçmediler
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 Giriş Tarihi: 12.12.2021

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u ağırladı ve sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların antrenörü Önder Karaveli açıklamalarda bulundu. Karaveli, "Sahadaki en güzel şey, oyuncularımızın vazgeçmemesiydi. 82. dakikadan sonra goller atarak bu sonucu değiştirdiler. Kazanma isteğinden hiç vazgeçmediler." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta antrenör Önder Karaveli, galibiyet sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bu stadyumda, Beşiktaş taraftarı olarak çok galibiyetlere, şampiyonluklara şahit oldum ama bugün için en mutlu olduğum gün diyebilirim.

Bugün sahadaki en güzel şey, oyuncularımızın vazgeçmemesiydi. 82. dakikadan sonra goller atarak bu sonucu değiştirdiler. Kazanma isteğinden hiç vazgeçmediler. Onları da geri çeviren, büyük Beşiktaş taraftarının itici gücüydü.

Kendimi Beşiktaş'ın bir parçası olarak görüyorum. Bugün, bu sahada teknik sorumluydum ama önümüzdeki günlerde bir maçta tribünde olup o tezahüratlara eşlik edebilirim. Benim için farkı olmaz.

Galip gelip, oğluma sarılmayı çok istiyordum. Oyuncular bunu sağladılar. Beşiktaş'ın galibiyet fotoğraflarını çok beğeniyordum. Oyuncularla konuştuğumda, onlardan bunu istemiştim. Oturacağım yere kadar onlar hazırladılar. Hayatımın sonuna kadar saklayacağım.

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