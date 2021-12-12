Beşiktaş 4-2 Kayserispor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Özellikle son bölümleri nefes kesen mücadele, siyah beyazlıların 4-2'lik üstünlüğüyle sona erdi. Böylelikle siyah beyazlılar ligde 5 maç sonra galibiyet aldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk etti. Karşılıklı pozisyonların yaşandığı ve özellikle son bölümü nefes kesen mücadele, siyah beyazlıların 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
Maçta gol perdesini 38. dakika Thiam açtı. Bu gole yanıt 45'te Cyle Larin'den geldi. Kayserispor 71'de Mame Thiam'la bir kez daha öne geçti. Beşiktaş'ın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi 84 ve 89'da sahneye çıkarak maçı 3-2'ye getirdi. Mücadelede son sözü ise 90+6'da Güven Yalçın söyledi ve maç 4-2 sona erdi.
HASRET SON BULDU
Süper Lig'in 16. haftasında evinde Kayserispor'u yenen Beşiktaş, ligde 5 maçın ardından galibiyetle tanışmış oldu.
BATSHUAYI DEVLEŞTİ
Son dönemde eleştiri oklarının hedefinde olan Belçikalı golcü, attığı 2 golle takımını ipten aldı.
GÜVEN MAÇI DEĞİŞTİRDİ
Mücadelenin 74. dakikasında takımı 2-1 gerideyken oyuna giren Güven Yalçın, yaptığı 2 asistle ve son dakikada attığı golle 3 puanın en önemli pay sahiplerinden birisi oldu.
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