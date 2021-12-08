Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Devre arasında...
Süper Lig'de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta gözler devre arasında yapılması planlanan transferlere çevrildi. Siyah-beyazlıların buna göre Olympiakos'ta beklenen verimin altında kalan Nijeryalı futbolcu için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'ya ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Yunan basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti. Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'ya ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor.
OCAK AYINDA TAKIMDAN AYRILACAK
Yunan basını, Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti. Sezon sonunda Olympiakos'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Onyekuru'ya bazı Çin kulüplerinin yanı sıra Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın bu transfer için çok ilgili olduğu direkt satış ya da satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerinin masada olduğu ifade edildi.
GALATASARAY SESSİZ KALDI
Haberlerde Onyekuru'nun eski takımı olan Galatasaray'ın ise şu aşamada sessiz kaldığı da belirtildi. 24 yaşında ve 1.75 boyunda olan Nijeryalı futbolcu sol kanatta görev yaparken çabukluğunun yanı sıra skora katkısı ile dikkat çekiyor. Onyekuru 15 kez de Nijerya Milli Takım formasını terletti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi