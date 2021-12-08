Beşiktaş’tan Onyekuru hamlesi! Devre arasında...

OCAK AYINDA TAKIMDAN AYRILACAK



Yunan basını, Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti. Sezon sonunda Olympiakos'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Onyekuru'ya bazı Çin kulüplerinin yanı sıra Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın bu transfer için çok ilgili olduğu direkt satış ya da satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerinin masada olduğu ifade edildi.



