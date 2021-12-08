08 Aralık 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Onyekuru hamlesi! Devre arasında...

Süper Lig'de zirveden uzak kalan Beşiktaş'ta gözler devre arasında yapılması planlanan transferlere çevrildi. Siyah-beyazlıların buna göre Olympiakos'ta beklenen verimin altında kalan Nijeryalı futbolcu için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş’tan Onyekuru hamlesi! Devre arasında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.12.2021

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'ya ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Yunan basınında yer alan ve Takvim'in derlediği habere göre Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti. Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen Henry Onyekuru'ya ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş’tan Onyekuru hamlesi! Devre arasında...

OCAK AYINDA TAKIMDAN AYRILACAK

Yunan basını, Henry Onyekuru'nun, ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti. Sezon sonunda Olympiakos'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Onyekuru'ya bazı Çin kulüplerinin yanı sıra Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın bu transfer için çok ilgili olduğu direkt satış ya da satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerinin masada olduğu ifade edildi.

Beşiktaş’tan Onyekuru hamlesi! Devre arasında...

GALATASARAY SESSİZ KALDI

Haberlerde Onyekuru'nun eski takımı olan Galatasaray'ın ise şu aşamada sessiz kaldığı da belirtildi. 24 yaşında ve 1.75 boyunda olan Nijeryalı futbolcu sol kanatta görev yaparken çabukluğunun yanı sıra skora katkısı ile dikkat çekiyor. Onyekuru 15 kez de Nijerya Milli Takım formasını terletti.

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