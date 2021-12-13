Şenol Güneş’ten Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş ile adı anılan Şenol Güneş, Trabzon'dan İstanbul'a geldi. Deneyimli teknik adam, siyah beyazlı takımla ilgili olarak, "Benim hiçbir açıklamam olmadı. Trabzon’da evimdeydim, oradan da buraya, İstanbul’a geldim. Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik ekip arayışlarına devam ederken, gündemdeki isimlerden birisinin de Şenol Güneş olduğu iddia edilmişti.

Trabzon'dan İstanbul'a geldiğinde İstanbul Havalimanı'nda bu konu Güneş'e soruldu. Beşiktaş'ın kendisine herhangi bir temasta bulunmadığını söyleyen 69 yaşındaki teknik adam, "Sezon içinde takım almam şeklinde açıklamanız oldu" denmesi üzerine ise "Hayır. Benim hiçbir açıklamam olmadı. Trabzon'da evimdeydim, oradan da buraya, İstanbul'a geldim. Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz." dedi.

Şenol Güneş 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştırmış ve takımın başında 198 maça çıkmıştı.

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