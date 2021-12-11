Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu! 6 eksik...

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Welinton, Josef de Souza, Necip Uysal, Alex Teixeira, N'Koudou kafilede yer almadı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan N'Koudou, Mert Günok ve Alex Teixeira ile cezalı Josef, Necip Uysal ve Welinton kadroda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

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