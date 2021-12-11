BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Slaven Bilic Beşiktaş'ı reddetti! Daniel Farke'den sonra...

Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlılar bu koltuk için birçok isimle görüşürken, Alman teknik adam Daniel Farke'den ret yanıtı almıştı. Bu gelişme sonrası Beşiktaş, eski hocası Slaven Bilic'le görüştü ve Hırvat hoca da takımından ayrılmayacağını yönetime iletti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından arayışa başlayan Siyah Beyazlılar, ilk olarak Alman teknik adam Daniel Farke ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

NTV'nin haberine göre; Bu gelişme üzerine Slaven Bilic'i gündemine alan yönetim kuruluna, Hırvat teknik adamdan da olumsuz yanıt geldi.

Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran 53 yaşındaki teknik adamın kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Bilic, kontratı tamamlanana kadar kulübünde kalacağını aktardı.