11 Aralık 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Slaven Bilic Beşiktaş'ı reddetti! Daniel Farke'den sonra...

Gerek Şampiyonlar Ligi'nde gerekse Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayırmıştı. Siyah-beyazlılar bu koltuk için birçok isimle görüşürken, Alman teknik adam Daniel Farke'den ret yanıtı almıştı. Bu gelişme sonrası Beşiktaş, eski hocası Slaven Bilic'le görüştü ve Hırvat hoca da takımından ayrılmayacağını yönetime iletti. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Slaven Bilic Beşiktaş’ı reddetti! Daniel Farke’den sonra...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Beşiktaş yeni teknik direktörünü arıyor. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından arayışa başlayan Siyah Beyazlılar, ilk olarak Alman teknik adam Daniel Farke ile görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Slaven Bilic Beşiktaş’ı reddetti! Daniel Farke’den sonra...

NTV'nin haberine göre; Bu gelişme üzerine Slaven Bilic'i gündemine alan yönetim kuruluna, Hırvat teknik adamdan da olumsuz yanıt geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Slaven Bilic Beşiktaş’ı reddetti! Daniel Farke’den sonra...

Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran 53 yaşındaki teknik adamın kulübü ile sözleşmesi 31 Aralık'ta sona eriyor. Bilic, kontratı tamamlanana kadar kulübünde kalacağını aktardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Slaven Bilic Beşiktaş’ı reddetti! Daniel Farke’den sonra...

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI
Beşiktaş'ta öne çıkan iki isim Şenol Güneş ve Okan Buruk. Yönetim kurulu, Güneş ve Buruk ile görüşüp kararını vermeye çalışacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Slaven Bilic Beşiktaş’ı reddetti! Daniel Farke’den sonra...

Ayrıca Mehmet Özdilek, Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba da Siyah Beyazlılar'ın listesinde yer alıyor.

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