BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Beşiktaş PAF takımı çıksa..."
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak üst üste 5. maçından da galibiyet çıkaramadı. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Çakar'ın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı yazısı... (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta utanç verici, camiayı kahredici sonuçlar ve performans maalesef devam ediyor. Özellikle ikinci yarıda iddia ediyorum, Beşiktaş PAF takımı çıksa daha iyi oynar, daha iyi mücadele ederdi. İlk yarıya baktığımızda Beşiktaş için iyi başladı diyebiliriz.
Gol buldular, pozisyonlar buldular, kısaca iyi oynadılar. Özellikle Can Bozdoğan'ın attığı gol çok güzel. Vuruş tekniği açısından mükemmel, jeneriklik bir gol. Aslında ilk yarıda Beşiktaş, ikiyi de bulabilirdi. Batshuayi attı ama VAR ofsayt diye doğru bir karar verdi.
Aslında baktığımızda Beşiktaş dua etsin, ikinci yarıda maçı da verebilirdi. Tabloya baktığımızda durum çok vahim. Oyuncular fizik olarak korkunç bir düşüşte. Bitikler, mental olarak da tabii iyi olmadıklarında direnç sıfırlanıyor.
Nerede geçen seneki Ghezzal-Larin, nerede geçen seneki Atiba! İşler iyi gitmiyor. Bakalım Sergen Yalçın ne yapacak? Kasımpaşa da kazanmak istiyordu ve bence ikinci yarıdaki oyunlarıyla hak ettiler de. Hakem Mete Kalkavan ufak tefek hatalar yaptı ama maçın geneline baktığımızda problem yaşamadan ve yaşatmadan iyi bir maç yönetti.
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