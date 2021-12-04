04 Aralık 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Beşiktaş PAF takımı çıksa..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Siyah-beyazlılar, rakibiyle 1-1 berabere kalarak üst üste 5. maçından da galibiyet çıkaramadı. Mücadeleyi değerlendiren Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Çakar'ın Kasımpaşa - Beşiktaş maçı yazısı... (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Beşiktaş PAF takımı çıksa...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.12.2021

Beşiktaş'ta utanç verici, camiayı kahredici sonuçlar ve performans maalesef devam ediyor. Özellikle ikinci yarıda iddia ediyorum, Beşiktaş PAF takımı çıksa daha iyi oynar, daha iyi mücadele ederdi. İlk yarıya baktığımızda Beşiktaş için iyi başladı diyebiliriz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Beşiktaş PAF takımı çıksa...

Gol buldular, pozisyonlar buldular, kısaca iyi oynadılar. Özellikle Can Bozdoğan'ın attığı gol çok güzel. Vuruş tekniği açısından mükemmel, jeneriklik bir gol. Aslında ilk yarıda Beşiktaş, ikiyi de bulabilirdi. Batshuayi attı ama VAR ofsayt diye doğru bir karar verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Beşiktaş PAF takımı çıksa...

İkinci yarı ise Beşiktaş için simsiyah, kapkara bir tablo ortaya çıktı. Belki de tarihlerinin en kötü ikinci yarısını oynadılar. Topu tutamadılar, geriye yaslandılar, dan-duna başladılar. Zaten ikinci yarıda Kasımpaşa arka arkaya pozisyonlar buldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Beşiktaş PAF takımı çıksa...

Karşı karşıya Ersin çıkardı, frikikten 90'a giden topu yine Ersin çıkardı. Ama 82. dakikada Kasımpaşa'nın beraberlik golüne engel olamadılar. Rosier'in arkasına atılan topta Kasımpaşalı oyuncu ortaya çevirdi. Umut tamamladı ve gol geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Beşiktaş PAF takımı çıksa...

Aslında baktığımızda Beşiktaş dua etsin, ikinci yarıda maçı da verebilirdi. Tabloya baktığımızda durum çok vahim. Oyuncular fizik olarak korkunç bir düşüşte. Bitikler, mental olarak da tabii iyi olmadıklarında direnç sıfırlanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Çakar Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi! Beşiktaş PAF takımı çıksa...

Nerede geçen seneki Ghezzal-Larin, nerede geçen seneki Atiba! İşler iyi gitmiyor. Bakalım Sergen Yalçın ne yapacak? Kasımpaşa da kazanmak istiyordu ve bence ikinci yarıdaki oyunlarıyla hak ettiler de. Hakem Mete Kalkavan ufak tefek hatalar yaptı ama maçın geneline baktığımızda problem yaşamadan ve yaşatmadan iyi bir maç yönetti.

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