11 Aralık 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Michy Batshuayi'nin yeni adresini açıkladılar!

Sezon başında Beşiktaş'ın büyük umutlarla Chelsea'den transfer ettiği Michy Batshuayi'nin, performansı hayal kırıklığı yaratmıştı. Siyah beyazlılardaki geleceği belirsiz olan Belçikalı oyuncunun, yeni durağının Meksika Ligi ekiplerinden Tigres olmasının beklendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Michy Batshuayi’nin yeni adresini açıkladılar!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 11.12.2021

Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlamasına rağmen bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Michy Batshuayi’nin yeni adresini açıkladılar!

Siyah-beyazlılarda geleceği en çok tartışılan isimse, sezon başında Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan Michy Batshuayi oldu. Belçikalı golcü beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlılarda yola devam etmemesi beklenen Batshuayi için Meksika'dan sürpriz bir iddia geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Michy Batshuayi’nin yeni adresini açıkladılar!

Fotomac.com.tr'nin AS Mexico'dan derlediği habere göre, 28 yaşındaki futbolcu, Tigres'in radarında. Kulübün oyuncuyu renklerine bağlamak için hızlı hareket edeceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Michy Batshuayi’nin yeni adresini açıkladılar!

Meksika Ligi'nin başarılı takımlarından olan Tigres'te, Batshuayi'nin eski takım arkadaşları Andre-Pierre Gignac ile Florian Thauvin de forma giyiyor.

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