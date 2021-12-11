BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Michy Batshuayi'nin yeni adresini açıkladılar!
Sezon başında Beşiktaş'ın büyük umutlarla Chelsea'den transfer ettiği Michy Batshuayi'nin, performansı hayal kırıklığı yaratmıştı. Siyah beyazlılardaki geleceği belirsiz olan Belçikalı oyuncunun, yeni durağının Meksika Ligi ekiplerinden Tigres olmasının beklendiği öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlamasına rağmen bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde beklenen performansı sergileyemeyen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılmıştı.
Siyah-beyazlılarda geleceği en çok tartışılan isimse, sezon başında Chelsea'den büyük umutlarla kiralanan Michy Batshuayi oldu. Belçikalı golcü beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlılarda yola devam etmemesi beklenen Batshuayi için Meksika'dan sürpriz bir iddia geldi.
Meksika Ligi'nin başarılı takımlarından olan Tigres'te, Batshuayi'nin eski takım arkadaşları Andre-Pierre Gignac ile Florian Thauvin de forma giyiyor.
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