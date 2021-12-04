BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!
Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kartal, kötü gidişatına dur diyemedi. Usta yazarlar da bu karşılaşmayı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
TURGAY DEMİR - İKİ DOĞRU BEŞ YANLIŞ!
Sergen hoca, Rıdvan ve Can Bozdoğan konusundaki hatalarından döndü çok şükür. Dün ikisi de ilk on birde yer aldılar ve iyi de oynadılar. Evet hoca iki doğru yaptı ama en az beş de yanlışı var. En başta Vida ve Larin…
Bir başka sorun ise takımın fizik gücü. İlk yarıda iyi oynayan, pozisyon bulan ve Can Bozdoğan'ın harika golüyle öne geçen Beşiktaş ikinci yarıda durdu. Durmak ne kelime, kaleye yaslandı.
Yahu hoca Allah aşkına bir kez olsun ezberini boz, takım baskı yerken, ne bileyim 46'da orta sahaya birini al, yetmezse sol kanada Umut'u koy. Bir şeyler yap, fark yarat. Yetti gari. Seyrediyorsun maçı. Koca ikinci yarıda baskı yiyen bir takım üç oyuncu değişikliği için 87. dakikayı bekler mi?
Kasımpaşa ligin sıradan takımlarından biri ve ikinci yarıda Beşiktaş'ı sürklase ettiler, galibiyeti kaçırdılar. Kartal aciz durumlara düştü. Ayıp!
SİNAN VARDAR - ERSİN-CAN GERİSİ MASAL!
Futbolda bir söz vardır; "Yarım sıfır olsun bizim olsun" diye... Beşiktaş işte dün böyle bir maç oynadı ve yine kazanamadı. Ve artık sabır taşı çatladı! Şimdi ne mi olacak? Gerilim filmi gibi izleyeceğiz. Ne olacaksa olsun ama Beşiktaşlılar böyle kötü futbolu hak etmiyorlar.
Şapkalar öne beyler burası Beşiktaş! Yok öyle! Düşünün koca Beşiktaş'ta sadece iki oyuncu sahada ayakta durabildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, cesaretiyle Can'ı ilk 11'de sürmesi siyah-beyazlı takım için önemli bir artıydı. Maçın hemen başında Batshuayi'ye ara pası atmak isterken Can topu önünde bulurken yaklaşık 30 metreden harika bir gole imza attı.
İkinci yarı tel tel döküldü Beşiktaş... Kalede Ersin gününde olmasa Kasımpaşa bırakın kazanmayı, farka da koşabilirdi. Ersin-Can gerisi masal...
Gol umudu Batshuayi Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu gibiydi. Sezon başındaki Batshuayi ile son haftalardaki Batshuayi arasında siyahla beyaz gibi fark var. Dün maçı izlerken acaba bu arkadaşın Londra'da işi mi vardı ki, sahaya ikiz kardeşini sahaya sürdü diye ciddi ciddi düşündüm.
Larin istekli ama yine son vuruşları yetersizdi. Beşiktaş, özellikle ikinci yarı geçen haftalarda olduğu gibi kötü ötesiydi. Fizik kondisyonun yine error vermesiyle berbat bir görüntü verdi. Vida-Welinton uyumsuzluğu zaman zaman kendini gösterirken bu Welinton nasıl Beşiktaş forması giyiyor gerçekten çok sinirleniyorum.
Ne umutlarımız vardı sezon başında... Oturun yerinize hepinize sıfır! Kasımpaşa dün iyi mücadele verdi. Bu takım nasıl sondan ikinci sırada inanılacak gibi değil. Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti. Son sözüm Kasımpaşa taraftarlarına... Öyle küfür ettiler ki kulaklarıma inanamadım. Hele hele Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'ya küfür ederken utanmadınız mı?
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