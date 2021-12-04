04 Aralık 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Kartal, kötü gidişatına dur diyemedi. Usta yazarlar da bu karşılaşmayı flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.12.2021

TURGAY DEMİR - İKİ DOĞRU BEŞ YANLIŞ!

Sergen hoca, Rıdvan ve Can Bozdoğan konusundaki hatalarından döndü çok şükür. Dün ikisi de ilk on birde yer aldılar ve iyi de oynadılar. Evet hoca iki doğru yaptı ama en az beş de yanlışı var. En başta Vida ve Larin

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!

Bu ikilinin bir süre dinlenmeleri şart. Vida savunmanın en zayıf halkası, ayağındaki topu yanındaki arkadaşına vermekten aciz. Larin ona keza, ayağında top tutamıyor dahası ön tarafta düzeni bozan bir bozguncu gibi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!

Bir başka sorun ise takımın fizik gücü. İlk yarıda iyi oynayan, pozisyon bulan ve Can Bozdoğan'ın harika golüyle öne geçen Beşiktaş ikinci yarıda durdu. Durmak ne kelime, kaleye yaslandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!

Vida, Welinton, Atiba, Larin, Ghezzal yürümekte zorlanıyorlar ve önde top tutamayan Beşiktaş baskı üzerine baskı yiyor. Ne yazık ki Sergen Yalçın uzun süre seyretti bu manzarayı. Sonra mı!? Yine ezber değişiklikler geldi… Kenan, Güven v.s..

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!

Yahu hoca Allah aşkına bir kez olsun ezberini boz, takım baskı yerken, ne bileyim 46'da orta sahaya birini al, yetmezse sol kanada Umut'u koy. Bir şeyler yap, fark yarat. Yetti gari. Seyrediyorsun maçı. Koca ikinci yarıda baskı yiyen bir takım üç oyuncu değişikliği için 87. dakikayı bekler mi?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!

Kusura bakma hocam, ne desek boş aslında, biz bir yanlışını eleştirsek, sen bir tane daha yapıyorsun. Bitmiş bu iş… Şu Vida'nın, Welinton'ın hallerini görmüyor ve Montero'yu evde bırakıyorsun! Haftalarca Can ve Rıdvan'a yaptın aynı şeyi ve hala ders almış değilsin. Yazık.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!

Kasımpaşa ligin sıradan takımlarından biri ve ikinci yarıda Beşiktaş'ı sürklase ettiler, galibiyeti kaçırdılar. Kartal aciz durumlara düştü. Ayıp!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!

SİNAN VARDAR - ERSİN-CAN GERİSİ MASAL!

Futbolda bir söz vardır; "Yarım sıfır olsun bizim olsun" diye... Beşiktaş işte dün böyle bir maç oynadı ve yine kazanamadı. Ve artık sabır taşı çatladı! Şimdi ne mi olacak? Gerilim filmi gibi izleyeceğiz. Ne olacaksa olsun ama Beşiktaşlılar böyle kötü futbolu hak etmiyorlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!

Şapkalar öne beyler burası Beşiktaş! Yok öyle! Düşünün koca Beşiktaş'ta sadece iki oyuncu sahada ayakta durabildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, cesaretiyle Can'ı ilk 11'de sürmesi siyah-beyazlı takım için önemli bir artıydı. Maçın hemen başında Batshuayi'ye ara pası atmak isterken Can topu önünde bulurken yaklaşık 30 metreden harika bir gole imza attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!

İkinci yarı tel tel döküldü Beşiktaş... Kalede Ersin gününde olmasa Kasımpaşa bırakın kazanmayı, farka da koşabilirdi. Ersin-Can gerisi masal...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!

Gol umudu Batshuayi Kasımpaşa'nın savunma oyuncusu gibiydi. Sezon başındaki Batshuayi ile son haftalardaki Batshuayi arasında siyahla beyaz gibi fark var. Dün maçı izlerken acaba bu arkadaşın Londra'da işi mi vardı ki, sahaya ikiz kardeşini sahaya sürdü diye ciddi ciddi düşündüm.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!

Larin istekli ama yine son vuruşları yetersizdi. Beşiktaş, özellikle ikinci yarı geçen haftalarda olduğu gibi kötü ötesiydi. Fizik kondisyonun yine error vermesiyle berbat bir görüntü verdi. Vida-Welinton uyumsuzluğu zaman zaman kendini gösterirken bu Welinton nasıl Beşiktaş forması giyiyor gerçekten çok sinirleniyorum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Usta yazarlar Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yorumladı!

Ne umutlarımız vardı sezon başında... Oturun yerinize hepinize sıfır! Kasımpaşa dün iyi mücadele verdi. Bu takım nasıl sondan ikinci sırada inanılacak gibi değil. Mete Kalkavan iyi bir maç yönetti. Son sözüm Kasımpaşa taraftarlarına... Öyle küfür ettiler ki kulaklarıma inanamadım. Hele hele Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba'ya küfür ederken utanmadınız mı?

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’a N’Koudou’dan kötü haber! Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber!
Yalçın’a şok ifadeler! Beşiktaş’ın çocuğu olmasaydı... Yalçın'a şok ifadeler! "Beşiktaş'ın çocuğu olmasaydı..."
Yalçın’a sert eleştiri! Tercihleri problemli Yalçın'a sert eleştiri! "Tercihleri problemli"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör